El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, asume el mando del emblemático gigante tecnológico este martes, poniendo fin a los 15 años de mandato de Tim Cook, durante los cuales el valor de la empresa se disparó hasta alcanzar los 4.6 billones de dólares gracias a la enorme popularidad del iPhone.

El cambio de director ejecutivo se produce en un momento crucial para Apple. La inteligencia artificial ha desencadenado la mayor revolución en el sector desde que Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007. Apple ha tenido un comienzo difícil en el ámbito de la IA tras tropezar en sus esfuerzos por ofrecer nuevas funciones basadas en esta tecnología, tal y como prometió hace casi dos años.

PUBLICIDAD

A principios de este año, presentó nuevos avances en inteligencia artificial, entre los que se incluyen mejoras en su asistente Siri, haciendo hincapié en la privacidad y el uso cotidiano, en un intento por parte del fabricante del iPhone de ponerse a la altura de sus rivales.

Ternus se enfrenta a retos que le obligarán a salir de su zona de confort en el ámbito de la ingeniería de hardware. Además de encontrar formas de mantener la competitividad de Apple en la carrera por la inteligencia artificial, tendrá que lidiar con cuestiones relacionadas con la cadena de suministro y con las relaciones con figuras como el presidente Donald Trump, quien el martes elogió públicamente a su predecesor.

Ocupar el cargo de director ejecutivo de Apple también exigirá habilidades interpersonales, como la capacidad de entablar relaciones con figuras importantes. Cook forjó vínculos con Trump mientras dirigía la empresa en medio de diversos retos empresariales, entre ellos la guerra comercial y arancelaria de Trump contra países de Asia, donde Apple cuenta con amplias cadenas de suministro de fabricación. Aunque va a dejar el cargo de director ejecutivo de Apple, se espera que Cook ayude a la empresa a mantener una buena relación con Trump una vez que asuma su nuevo cargo como presidente ejecutivo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.