Este martes 9 de septiembre, Apple presentó el iPhone 17 en San Francisco, California, Estados Unidos, la última versión del distintivo teléfono. Para 2025 el evento anual de otoño boreal de la compañía tiene el eslogan es “Awe-dropping” que se traduce como “impresionante”.

Esta nueva versión del último dispositivo de la empresa estadounidense trae consigo cuatro versiones más, iPhone 17, un iPhone Air, un iPhone 17 Pro y un iPhone 17 Pro Max.

La empresa de tecnología estadounidense presentó su último modelo de dispositivo móvil, que estará disponible en cinco colores: lavanda, azul niebla, negro, blanco y salvia.

¿Cuál es la diferencia entre los modelos presentados de iPhone 17?

El iPhone 17 es el modelo base:

Sistema de cámaras traseras: Dual Fusion de 48 MP — incluye lente principal y ultra ancha (Ultra Wide) con una resolución 4× mayor que en iPhone 16; las fotos ultra gran angular por defecto se guardan en 24 MP

Dual Fusion de 48 MP — incluye lente principal y ultra ancha (Ultra Wide) con una resolución 4× mayor que en iPhone 16; las fotos ultra gran angular por defecto se guardan en 24 MP Chip: A19 (6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU con Accelerators neurales)

A19 (6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU con Accelerators neurales) Cámara frontal: Center Stage de 18 MP, con funciones como “Center Stage para fotos”, video ultra estabilizado y “Dual Capture”

Center Stage de 18 MP, con funciones como “Center Stage para fotos”, video ultra estabilizado y “Dual Capture” Batería: Hasta 30 h de reproducción de video; carga rápida al 50 % en 20 min

Hasta 30 h de reproducción de video; carga rápida al 50 % en 20 min Pantalla: Super Retina XDR (similiar al ProMotion, frecuencia hasta 120 Hz)

La nueva cámara del iPhone 17 “tiene cuatro veces la resolución en comparación con el iPhone 16”, dijo Megan Nash, gerente de producto de iPhone.

iPhone 17 Pro (y Pro Max)

Diseño: Unibody en aluminio forjado con cámara trasera triple (tres lentes de 48 MP Fusion).

Unibody en aluminio forjado con cámara trasera triple (tres lentes de 48 MP Fusion). Zoom óptico: hasta 8× óptico (alcanzando un equivalente de 200 mm).

hasta 8× óptico (alcanzando un equivalente de 200 mm). Chip: A19 Pro, con refrigeración por cámara de vapor para rendimiento sostenido, CPU y GPU hasta 40 % más rápido, soporte nativo para IA.

A19 Pro, con refrigeración por cámara de vapor para rendimiento sostenido, CPU y GPU hasta 40 % más rápido, soporte nativo para IA. Cámara frontal: igual Center Stage de 18 MP, con funciones similares.

igual Center Stage de 18 MP, con funciones similares. Batería: iPhone 17 Pro: hasta 33 h de video; iPhone 17 Pro Max: hasta 39 h de video; carga del 50 % en 20 min ￼.

iPhone 17 Pro: hasta 33 h de video; iPhone 17 Pro Max: hasta 39 h de video; carga del 50 % en 20 min ￼. Pantalla: super Retina XDR con ProMotion hasta 120 Hz; mayor brillo, mejor antirreflejos, Always-On display (según fuente canadiense).

El iPhone 17 Pro está construido para mayor durabilidad, una batería más grande y mayor memoria y estará disponible en tres colores: plateado, azul oscuro y naranja brillante.

iPhone Air

The iPhone Air is displayed during an announcement of new products at Apple Park on Tuesday, Sept. 9, 2025, in Cupertino, Calif. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) ( Godofredo A. Vásquez )

Diseño: el iPhone más delgado hasta la fecha, con marco de titanio pulido, muy resistente — Apple lo anuncia como “el más delgado de la historia”.

el iPhone más delgado hasta la fecha, con marco de titanio pulido, muy resistente — Apple lo anuncia como “el más delgado de la historia”. Chip: A19 Pro (igual que los Pro), pero gráficos ligeramente menos potentes (CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos con Neural Accelerators).

A19 Pro (igual que los Pro), pero gráficos ligeramente menos potentes (CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos con Neural Accelerators). Cámara trasera: solo sensor principal de 48 MP Fusion con zoom 2× telefoto; sin ultra gran angular ni telefoto múltiple.

solo sensor principal de 48 MP Fusion con zoom 2× telefoto; sin ultra gran angular ni telefoto múltiple. Cámara frontal: Center Stage de 18 MP, con “Dual Capture” y video ultra estabilizado.

Center Stage de 18 MP, con “Dual Capture” y video ultra estabilizado. Batería: menor duración que el modelo base — hasta 27 h de video; carga del 50 % en 30 min.

menor duración que el modelo base — hasta 27 h de video; carga del 50 % en 30 min. Pantalla: super Retina XDR ProMotion (misma tecnología), medidas alrededor de 6,5″ o 6,6″ según filtraciones.

Hasta ahora, el iPhone más delgado de Apple ofrecerá los niveles de informática de una MacBook.

Estará disponible en cuatro colores: negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo. El iPhone Air tendrá una cámara trasera y una cámara frontal.