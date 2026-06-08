Apple presentó este lunes un avance de sus nuevas funciones de protección para menores, que permitirán a los padres seleccionar las aplicaciones a las que acceden sus hijos y requerir su autorización expresa antes de que estos puedan navegar por un nuevo sitio web.

Las actualizaciones, que según detalló la compañía en su conferencia de desarrolladores WWDC estarán disponibles a partir del próximo otoño con el lanzamiento de las nuevas versiones de sus sistemas operativos, incluyen el rediseño de la herramienta Screen Time (Tiempo de Uso) para facilitar la gestión del tiempo que los menores pasan frente a las pantallas.

A través de la nueva función ‘Ask to Browse’ (Solicitar para navegar), los tutores podrán bloquear el acceso libre en el navegador Safari tanto en iPhone como en iPad y Mac, obligando al usuario menor de edad a enviar una solicitud de permiso que el adulto deberá aprobar.

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Asimismo, la empresa de Cupertino (California) introdujo las ‘Time Allowances’ (Asignaciones de tiempo), un sistema que ofrece recomendaciones basadas en expertos de salud y desarrollo infantil para establecer límites diarios de uso por categorías, como redes sociales o videojuegos.

Para el funcionamiento de estas restricciones, Apple se tiene que configurar una cuenta infantil, un mecanismo obligatorio en su ecosistema para los menores de 13 años y disponible hasta los 18, que activa por defecto filtros de edad en la App Store y bloquea contenidos multimedia para adultos.

Las nuevas funciones de control de contenidos y análisis de tiempo de pantalla se implementarán globalmente tras la instalación de las próximas actualizaciones de software.