Apple confirmó, vía redes sociales, la fecha en que hará el ya tradicional evento donde presenta, año a año, una nueva generación de iPhones: será el próximo 9 de septiembre, tal como publicó Tim Cook, saliente CEO de la empresa en su perfil de X.

Allí se espera que la compañía anuncie la familia del iPhone 18 Pro y Pro Max, y también su primer teléfono plegable, conocido informalmente como el iPhone Ultra. El iPhone 18 estándar quedará, según los rumores, para más adelante.

Un cambio respecto de años anteriores es que las reservas serán habilitadas (según los rumores) recién el sábado 12 de septiembre, en vez del tradicional viernes, porque este año ese viernes es 11 de septiembre, y en este caso se cumplen 25 años del ataque a las Torres Gemelas, por lo que Apple habría decidido correr la fecha del debut comercial del equipo.

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¿Qué ofrecerán el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max?

Lo más concreto sobre la familia del iPhone 18 es que Apple mantendrá el diseño que estrenó el año pasado, y que los cambios serán más notorios a nivel hardware: sobre todo, con el procesador interno y con la cámara en el iPhone 18 Pro y en el iPhone 18 Pro Max.

Entre las novedades estaría el chip A20, un 18% más rápido y un 30% más eficiente que el modelo anterior, si las filtraciones son ciertas; 12 GB de RAM en todos los modelos para que puedan usar la nueva Siri AI: una cámara principal en los modelos Pro y Pro Max con apertura variable de diafragma para lograr una mayor profundidad de campo, algo que está presente en otros equipos de Huawei, Xiaomi o Nubia (Samsung lo tuvo en algunos modelos hace casi una década y luego abandonó esta función por algo más automático), y una Isla Dinámica más compacta. El tamaño de la batería se mantendría muy cercano a del año pasado.

Los tamaños de la pantalla OLED (6.3 pulgadas para el Pro, y 6.9 pulgadas para el Pro Max, ambas a 120 Hz) se mantendrían respecto de ediciones anteriores.

No hay datos oficiales sobre los precios, pero ya sabemos de boca de la propia empresa que serán más caros que las generaciones anteriores, por el aumento de precio de los componentes que trajo la revolución de la inteligencia artificial generativa; podrían llegar con un aumento de entre 100 y 150 dólares respecto del iPhone 17.

¿Y el iPhone 18?

Apple prepararía un cambio drástico respecto de los últimos años, dejando el iPhone 18 a secas (el más modesto de la familia) para más adelante, incluso demorando su salida a febrero o marzo de 2027, una cadencia inédita para la compañía.

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¿Qué se sabe del primer plegable de Apple?

Como sucedió en otras ocasiones, no sabemos exactamente qué hardware llevará en su interior, pero sí cómo se verá, cortesía de las imágenes filtradas por Evan Blass, un veterano en estos menesteres, y muy confiable como fuente de información, aunque otros analistas dicen que es una imagen aproximada hecha por terceros. En cualquier caso, coincide con otras maquetas y datos que han aparecido del equipo.

Según múltiples rumores, el iPhone plegable tendrá una pantalla externa (lafrontal) de 5.5 pulgadas, y una interna (la que se dobla) de7.7 o 7.8 pulgadas, en un formato similar al del reciente Galaxy Z Fold8 de Samsung: tiene el tamaño aproximado de un pasaporte, un poco más ancho y corto que un smartphone convencional, pero que permite ofrecer una pantalla interna alargada similar en dimensiones a la de un iPad mini. Xiaomi, Motorola y otras compañías van por el mismo camino, que inició Huawei con la línea Pura X Max.

Sacando eso, sabemos que el equipo tendrá solo dos cámaras traseras (normal y gran angular), que incorporará Touch ID (el sensor de huellas digitales) en un lateral para poder desbloquear el equipo y validar nuestra identidad sin importar qué pantalla estamos buscando, que usaría el mismochip A20 Proque estará presente en la familia del iPhone 18, que llevará una batería cercana a los 5000 mAh de autonomía, y que será caro: sus competidores están pidiendo unos 2000 dólares por este tipo de equipos y sería rarísimo que Apple compita con ellos en precio.