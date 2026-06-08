Cupertino, California. Apple presentó el lunes nuevas funciones de inteligencia artificial con un enfoque en la privacidad y su uso cotidiano, en la última conferencia de desarrolladores en que participará el director ejecutivo Tim Cook antes de ceder el cargo a John Ternus en septiembre.

Aunque el icónico fabricante del iPhone ha estado tratando de alcanzar a sus rivales en el sector de la IA, buscó distinguirse al enfatizar un enfoque centrado en la privacidad e integrar la IA en todos sus dispositivos y aplicaciones.

Cook recibió una prolongada ovación de pie y le dijo al público que está “profundamente agradecido de haber estado en este viaje con ustedes”, y señaló que “la energía en torno a las plataformas de Apple nunca ha sido tan fuerte”.

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La Conferencia Mundial de Desarrolladores, que comenzó el lunes con miles de desarrolladores de unos 65 países en la sede de Apple en Silicon Valley, se centra en el software, a diferencia de la presentación de otoño de los iPhone más recientes.

Cook anunció su retiro en abril, poniendo fin a un periodo de 15 años en el que el valor de mercado de la empresa se disparó en más de 4 billones de dólares durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone. Ternus ha estado en Apple durante el último cuarto de siglo, incluidos los últimos cinco años supervisando la ingeniería que sustenta el iPhone, el iPad y la Mac, un puesto que lo convirtió en un candidato principal para suceder a Cook.

La transición a un nuevo director ejecutivo llega en un momento crucial para Apple. La inteligencia artificial ha desatado la mayor sacudida dentro de la industria desde que Jobs presentó el primer iPhone en 2007. Apple ha tenido un comienzo difícil en IA tras tropezar en sus esfuerzos por ofrecer nuevas funciones basadas en la tecnología, tal como prometió hace casi dos años.