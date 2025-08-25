Con el pasar del tiempo, la batería de los celulares comienza a fallar y presenta problemas como apagados inesperados y cambios en el porcentaje de carga, lo que obliga a conectarlos antes de tiempo.

Esto puede ser un síntoma de que el sistema operativo del teléfono móvil comienza a interpretar incorrectamente señales que recibe, mostrando información poco confiable en la pantalla.

Es ahí cuando entra en juego la calibración de la batería, una acción que conviene realizar para que todo funcione como debe ser, así lo explica el sitio web ‘Xataka’.

Aunque no aumenta la duración de la pila ni restaura su capacidad original, sí logra que el porcentaje que se vea en la pantalla corresponda a la realidad del dispositivo.

Es normal que un celular nuevo cuente con su capacidad máxima, pero con el tiempo comienza a cumplir ciclos, incluso si se tiene un buen uso. Por lo general, los fabricantes recomiendan detener la carga al 80 por ciento, porque llevarla más allá implica desgastarlo.

Aunque no conviene obsesionarse con ello, ya que esto debe depender de las necesidades de cada persona.

Una de las principales funciones que tiene la calibración de la batería es que ayuda a prevenir daños mayores y retrasa la necesidad de sustituirla. Sin embargo, algo que se debe tener en cuenta es que no se recomienda realizarla con frecuencia, de acuerdo con el portal ‘The Battery University’.

¿Cuándo se debe realizar la calibración?

De acuerdo con el sitio web ‘Xataka’, se recomienda hacer la optimización del celular si presenta los siguientes síntomas:

El teléfono se apaga de forma inesperada a pesar de que tiene carga.

El móvil permanece durante un tiempo prolongado con un por ciento de batería. Esta es la principal señal de desajuste entre la carga real y la mostrada.

El porcentaje de carga comienza a cambiar de forma irregular, subiendo y bajando repentinamente.

Demora cargando más de lo normal.

¿Cómo calibrar la batería de un smartphone Android o iPhone?

Según el sitio mencionado anteriormente, estos son los pasos que deben seguir para calibrar la batería de un smartphone: