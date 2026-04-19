El asteroide 99942 Apophis, identificado por los astrónomos como una reliquia del sistema solar primitivo, se prepara para un encuentro histórico con nuestro planeta. Programado para el 13 de abril de 2029, este cuerpo celeste realizará un sobrevuelo a una distancia de aproximadamente 32,000 kilómetros de la superficie terrestre.

Según los datos oficiales proporcionados por la NASA, esta aproximación resulta un evento sin precedentes en la historia humana registrada, ya que un asteroide de tales dimensiones no se acercó tanto a la Tierra en los registros científicos conocidos con antelación.

Aunque el asteroide fue denominado popularmente como el “Dios del caos”, en referencia a la deidad egipcia de la destrucción llamada “Apep”, la agencia espacial estadounidense descartó categóricamente cualquier peligro. La NASA fue enfática al asegurar que no existe riesgo de impacto para la Tierra ni para los satélites en órbita durante los próximos 100 años. De hecho, los científicos consideran que el sobrevuelo representa una oportunidad científica excepcional. Se trata de un objeto rocoso con un diámetro promedio de 340 metros y un eje longitudinal que alcanza los 450 metros, dimensiones que los expertos comparan con la altura de la Torre Eiffel o la longitud de un campo de fútbol americano profesional.

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El origen de este objeto se remonta a hace 4,600 millones de años, en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, desde donde fue desplazado a las proximidades de la Tierra por la influencia gravitatoria de los planetas gigantes. Al ser un asteroide de tipo S, compuesto principalmente por silicatos y metales como níquel y hierro, su estructura interna será el foco principal de las investigaciones.

Durante su paso cercano, la gravedad terrestre ejercerá fuerzas de torsión, estiramiento y compresión sobre la roca, un fenómeno que podría alterar su rotación o incluso provocar deslizamientos superficiales. Observar estas respuestas permitirá a los científicos comprender con mayor profundidad la composición interna de este tipo de cuerpos cercanos a nuestro hogar.

La NASA calificó este hecho como “una oportunidad increíble para la ciencia” (NASA).

La comunidad científica global se encuentra en pleno trabajo en conjunto para aprovechar esta ventana de observación. La NASA, a través de su misión OSIRIS-APEX, redirigió la sonda que previamente visitó el asteroide Bennu para encontrarse con Apophis en el futuro, poco después de su máximo acercamiento. Paralelamente, la Agencia Espacial Europea desarrolla la misión Ramses, la cual acompañará al asteroide durante su trayecto para monitorear en tiempo real los cambios en su órbita y estructura.

Según la información de la agencia, el asteroide actualmente completa su órbita solar en 0.9 años y es clasificado como un objeto Aten. Sin embargo, tras la interacción gravitatoria de 2029, su trayectoria se expandirá, convirtiéndose en un objeto tipo Apolo con un período orbital de 1.2 años. La observación será posible incluso desde la superficie terrestre para los habitantes del hemisferio oriental, quienes podrán avistarlo bajo condiciones meteorológicas favorables sin necesidad de instrumentos complejos.

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Este evento será monitoreado mediante una red internacional de observatorios y radares de alta precisión, que medirán con exactitud las variaciones en su brillo y orientación espacial. La tecnología actual permite, por primera vez en la historia, documentar con detalle un fenómeno de esta escala. Si bien la posibilidad de impacto fue descartada tras las observaciones realizadas desde 2004, la comunidad científica enfatiza que el estudio de Apophis es fundamental para la defensa planetaria a largo plazo.

Los expertos sostienen que, aunque en este caso particular no existe amenaza alguna, desarrollar la capacidad de detectar y estudiar asteroides cercanos resulta imperativo para nuestra seguridad futura, tal como lo señalan las recomendaciones de especialistas en la defensa contra objetos próximos a la Tierra. El sobrevuelo de 2029 marcará un hito técnico y científico sin registros para la astronomía moderna.