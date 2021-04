La Sociedad de Astronomía del Caribe informó hoy que una roca espacial detectada esta semana pasará cerca de la Tierra el próximo lunes.

Se trata del asteroide denominado como “2021 GW4”, una roca espacial de 16.4 pies (5 metros) de diámetro. “Es considerado como un asteroide pequeño y sin riesgo de impacto”, expresó la Sociedad en declaraciones escritas.

El asteroide estaría pasando incluso más cerca que la distancia a la que orbitan los satélites de televisión, indicó la Sociedad.

La entidad educativa agregó que aunque el mayor acercamiento ocurrirá a eso de las 9:00 a.m. del 12 de abril, será entre las 10:00 p.m. y 10:45 p.m. del domingo, 11 de abril cuando observadores con telescopios tendrán mejor probabilidad de fotografiarlo, ya que el asteroide estaría “rozando” a la galaxia Messier 95 en la constelación de Leo, según visto desde la perspectiva terrestre.

Cálculos de la NASA indican que la roca espacial se acercará a solo 12,313 millas de la superficie de la Tierra, lo que equivale a solo 5% de la distancia entre la Tierra y la Luna, mencionó la Sociedad de Astronomía del Caribe. El asteroide “2021 GW4″ se desplaza a una velocidad de 18,706 millas por hora (30,104 km/h).

La Sociedad de Astronomía del Caribe enfatizó en que no hay riesgo de impacto. “Es parte de la naturaleza. Mientras no se detecte uno de notable tamaño con trayectoria peligrosa, no hay por qué temer”, sostuvo la organización.