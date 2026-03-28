CABO CAÑAVERAL, Florida. El astronauta que provocó la primera evacuación médica de la NASA a principios de este año declaró el viernes que los médicos aún desconocen la causa de su repentina enfermedad en la Estación Espacial Internacional.

Mike Fincke, quien ha viajado al espacio cuatro veces, relató que estaba cenando el 7 de enero, tras prepararse para una caminata espacial al día siguiente, cuando ocurrió el incidente. No podía hablar y no recuerda haber sentido dolor, pero sus compañeros, preocupados, actuaron de inmediato al verlo en apuros y solicitaron asistencia médica a los cirujanos de vuelo en tierra.

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“Fue totalmente inesperado. Fue increíblemente rápido”, declaró en una entrevista con The Associated Press desde el Centro Espacial Johnson de Houston.

Fincke, de 59 años y coronel retirado de la Fuerza Aérea, indicó que el episodio duró aproximadamente 20 minutos y que se sintió bien después. Añadió que aún se siente bien. Nunca antes ni después había experimentado algo similar.

Los médicos descartaron un ataque cardíaco y Fincke afirmó que no se estaba ahogando, pero aún se barajan otras posibilidades, que podrían estar relacionadas con sus 549 días de ingravidez. Llevaba cinco meses y medio en la estación espacial cuando el problema se presentó de repente, como un relámpago.

“Mis compañeros de tripulación se dieron cuenta de que estaba en apuros”, dijo, mientras los seis se reunían a su alrededor. “En cuestión de segundos, todos nos pusimos manos a la obra”.

Fincke indicó que no puede proporcionar más detalles sobre su episodio médico. La agencia espacial quiere asegurarse de que otros astronautas no sientan que su privacidad médica se verá comprometida si les ocurre algo, explicó.

El ecógrafo de la estación espacial resultó muy útil cuando ocurrió el incidente, comentó, y se ha sometido a numerosas pruebas desde su regreso a la Tierra. La NASA está revisando los historiales médicos de otros astronautas para ver si se han producido casos similares en el espacio, añadió.

A finales del mes pasado, Fincke se identificó como la persona enferma, poniendo fin a la especulación pública.

Aún lamenta que su enfermedad provocara la cancelación de la caminata espacial —que habría sido su décima caminata espacial, pero la primera para su compañera Zena Cardman— y que resultara en el regreso anticipado de ella y sus otros dos compañeros. SpaceX los trajo de vuelta el 15 de enero, más de un mes antes de lo previsto, y fueron directamente al hospital.

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“He tenido mucha suerte de gozar de muy buena salud. Así que esto fue una gran sorpresa para todos”, dijo.

Fincke dejó de disculparse con todos después de que el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, le ordenara que parara.

“No fuiste tú. Esto era el espacio, ¿verdad?“, le aseguraron sus colegas. “No defraudaste a nadie”.

Siempre optimista, mantiene la esperanza de poder regresar al espacio algún día.