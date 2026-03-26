La ingeniera puertorriqueña Sacha Sims participa en el desarrollo del programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, donde trabaja desde hace 23 años.

Graduada en ingeniería industrial en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, se incorporó a la agencia tras un proceso de reclutamiento orientado a ingenieros hispanos.

¿Cómo comenzó su carrera en la NASA?

Sims explicó a Telemundo que su ingreso a la NASA se produjo tras asistir a una conferencia en la que la agencia buscaba ingenieros hispanos. Allí obtuvo una entrevista y, semanas después, recibió una oferta laboral.

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La ingeniera señaló que ese momento definió su trayectoria profesional y sostuvo que, al recibir la propuesta, decidió mudarse a Florida para comenzar su carrera en el organismo espacial.

De acuerdo con información institucional de la NASA, Sims ocupa un rol directivo en el Centro Espacial Kennedy como responsable de la organización de Integración y Servicios del Puerto Espacial.

Desde esa posición, supervisa la planificación y ejecución de actividades vinculadas a programas, proyectos y operaciones del centro.

La puertorriqueña fue jefa de gabinete del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración, donde aportó liderazgo técnico en el cumplimiento de requisitos e hitos asociados a las misiones de Artemis.

Siempre se ha mantenido cercana a los estudiantes de la Isla. En esta imagen del 2017, Sims comparte con alumnos de una escuela en Río Piedras. ( Jorge Ramirez Portela )

También participó en iniciativas de planificación estratégica, sostenibilidad y asignación de recursos, con el objetivo de sostener las operaciones de exploración humana del espacio profundo.

De los transbordadores al programa Artemis

Sims desarrolló su recorrido profesional durante una etapa de transición en la exploración espacial, marcada por el retiro del programa Space Shuttle y la búsqueda de un nuevo rumbo para los vuelos tripulados.

Al respecto, señaló que “cuando se retiró el transbordador Space Shuttle” comenzó un esfuerzo para definir “cuál iba a ser el próximo vehículo de la NASA”, proceso del que surgió el programa Artemis.

La ingeniera explicó que se integró al equipo que trabajó en ese desarrollo inicial hace casi dos décadas.

El trabajo de Sims se centró en el diseño y la planificación del nuevo sistema de lanzamiento. El plantel avanzó desde el inicio en la creación de los componentes necesarios para el Space Launch System.

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Según describió, “desde una hoja en blanco, el equipo diseñó el cohete, los sistemas y la infraestructura necesaria para lanzar el nuevo vehículo”.

Ese proceso se concretó con el lanzamiento de Artemis I.

Sims afirmó que “ese momento fue muy impactante” para ella y señaló que le permitió ver “cómo los sacrificios y el esfuerzo de todas las personas que estuvieron involucradas” dieron sus frutos en esa misión.

Sasha Sims ( Jorge Ramirez Portela )

Sims afirmó que se siente orgullosa porque fue parte del equipo de trabajo que permitió alcanzar ese hito. Además, destacó que, para ella, “poder representar a la comunidad hispana”, especialmente a Puerto Rico, en una “actividad tan grande, fue algo muy emocionante”.

Ayer NASA anunció que tendrá cobertura en vivo de los eventos relacionados al lanzamiento del próximo vuelo de prueba tripulado alrededor de la Luna: Artemis II.

La agencia tiene como fecha objetivo llevar a cabo el lanzamiento de la misión no antes del miércoles 1 de abril, dentro de una ventana de dos horas que se abrirá a las 6:24 p.m. EDT (hora del este). Habrá oportunidades de lanzamiento adicionales hasta el lunes 6 de abril.

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA en el marco del programa Artemis y despegará desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

Esta misión llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. Al despegar a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) de la NASA, la agencia pondrá a prueba por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion con seres humanos a bordo, ayudando a sentar las bases para futuras misiones tripuladas del programa Artemis.

En relación con las niñas interesadas en la ciencia, la ingeniera boricua sostuvo que “muchas veces” las personas no hacen cosas porque creen que no tienen “la oportunidad, la capacidad o el talento para hacerlo”, pero afirmó que la realidad es que “sí pueden”.