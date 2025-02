Un grupo de estudiantes de décimo grado de la escuela Elvira M. Colón Negrón, en Santa Isabel, consiguió que su trabajo científico fuera incluido en el selecto grupo de 60 proyectos ganadores de la más reciente edición del NASA TechRise Student Challenge, una competencia abierta a las escuelas públicas y privadas de toda la nación estadounidense.

El proyecto de grupo de 21 estudiantes de la Academia de Ingeniería de la Elvira M. Colón Negrón, denominado “Exploring beyond the reach of ‘El Coquí’. A journey to the Stratosphere”, fue escogido entre más de 720 propuestas enviadas al concurso, que, como parte del premio que ofrece a los elegidos, incluye $1,500, mentoría de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) para la preparación de la cápsula con sus experimentos, así como el lanzamiento de dicha cápsula a bordo de un globo de gran altitud para que lleven a cabo dichos experimentos.

Su elección, además, mantuvo a Puerto Rico entre los más destacados participantes de esta importante competición científica, algo que ha estado ocurriendo por las pasadas ediciones del certamen, de manera que muy bien podría decirse que ya se ha se ha convertido en tradición la presencia de escuelas boricuas en el mismo.

Tanto los maestros como estudiantes están orgullosos por este logro. ( Suministrada )

Jowsniel Hernández Martínez, uno de los 21 estudiantes del grupo que ganó el reconocimiento, explicó que, luego que NASA lanzara la convocatoria para el concurso, su maestro (Davison Marcano González) les invitó a participar, a lo que “todos dijimos que sí”.

“Ahí empezamos a buscar la información de las distintas cosas que había que estudiar, por ejemplo, la radiación cósmica, la curvatura de la tierra, la temperatura y cosas así”, explicó, agregando que luego de unos tres meses de estudio, escribieron su propuesta y la enviaron a la NASA.

“Entre las 700 propuestas, se escogieron 60, y nosotros fuimos la única escuela en Puerto Rico en ganar esto. Y, honestamente, me siento muy orgulloso por eso. Es como que un logro bien grande”, comentó el joven.

Otra de las estudiantes premiadas, Dayami Mateo Rentas, explicó que la Academia de Ingeniería, donde se generó el proyecto, “es un taller que tiene la escuela”, junto a otros como los de “soldadura, ebanistería, cosmetología, sistemas de información”. El taller de ingeniería, agregó, son todos estudiantes de décimo grado, “y todos los 21 participamos” del proyecto.

La estudiante Lidyann Feliciano Nieves, por su parte, explicó que el experimento que propusieron para la competencia persigue medir contaminación, entre otras cosas.

Entre los artículos que estarán dentro de una caja de cristal camino a la estratosfera en globo “son, básicamente, sensores que van a estar midiendo la cantidad de contaminación; lo que ha provocado los aerosoles en la capa (de ozono); vamos a estar investigando sobre la radiación; vamos a estar observando, con dos cámaras que vamos a estar utilizando, lo que hay allá arriba, las temperaturas, la curvatura (de la tierra), entre otras cosas”, detalló.

Mientras, Julianis Cordero, también estudiante ganadora, comentó que el título del proyecto hace alusión al coquí, “porque nos representa como Isla, y nos representa a nosotros como puertorriqueños”.

Fue a través de una transmisión que el grupo se enteró que había sido uno de los 60 ganadores. ( Suministrada )

Detalló que con el experimento “estamos buscando una data en específico para saber cuánta ha sido la contaminación que ha causado los aerosoles y otros tipos de contaminantes en la estratosfera, y cómo la atmósfera y las capas (de la atmósfera) nos ayudan a nosotros como seres vivos”.

“Nosotros estamos buscando cuánta ha sido la magnitud de esa contaminación allá arriba, y cómo podemos ayudar, y cómo podemos aportar a esas investigaciones en la NASA”, añadió.

El reconocimiento ha sido motivo de gran regocijo, no solo para los miembros de la Academia de Ingeniería, sino para toda la comunidad escolar en general.

Joseidilyz Morales, otra de los 21 estudiantes del grupo galardonado, aseguró que “nos sentimos bien orgullosos, porque nosotros somos una escuela pública, y normalmente se espera que sean escuelas privadas y con más especificaciones en matemáticas y ciencias. Saber que nosotros podemos lograrlo, fue algo que nos mantuvo bien orgullosos”.

Agregó que ese orgullo se ha extendido mucho más allá del grupo, pues una vez se enteraron en la escuela, “fue algo bien emocionante, nos felicitaron, nos aplaudieron, nos han tratado de seguir motivando para seguir adelante, los maestros nos han aportado mucho. Ha sido muy bueno”.

Tras este logro, afirmó, “esperamos poder seguir desarrollándonos, continuar aprendiendo y destacarnos más en las ciencias, y aportar más a las continuas investigaciones”.

¿Qué sigue?

Describió que, el próximo paso luego que la cápsula sea lanzada en el globo aerostático, “sería que ellos (NASA) envíen la cajita, darnos la información, y nosotros podemos estudiarla y hacer un reporte sobre ella”.

Lydiann Feliciano insistió en que, “honestamente, el deber de nosotros es colocar a Santa Isabel, incluso, para ir más allá, queremos colocar a la (escuela) Elvira M. Colón en el mapa de Puerto Rico como una de las escuelas que más tiene potencial. Porque ahora mismo, por decirlo así, casi nadie cree que una escuela pública tiene el potencial que nosotros estamos demostrando que tenemos”.

“Con todo y pocos recursos, pues hemos demostrado que no nos vamos a vencer, no nos vamos a rendir, no nos vamos a quedar aquí queda’os. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Vamos a demostrar que somos más de lo que se imaginan. Y por ahí vienen más cosas. Así que nos sentimos super orgullosos y super agradecidos por el todo el apoyo que hemos estado obteniendo, de ustedes de la prensa y de todo el mundo”.

Los estudiantes no quisieron terminar la entrevista sin agregar un agradecimiento especial “a nuestro profesor de ingeniería, Davidson Marcano, y a la profesora de biología, Rocío Hernández”, sin cuya ayuda no habrían conseguido este logro.

La profesora Hernández aprovechó la oportunidad para resaltar que la escuela tiene también los otros ofrecimientos que mencionaron los estudiantes, y afirmó que “en cada uno de los talleres tratamos de sacar el máximo potencial de cada uno de ellos (los estudiantes), de esos talentos y esas habilidades que El Señor les ha dado”.

Asimismo, destacó la cooperación que tiene la Academia de Ingeniería con la alianza entre la organización sin fines de lucro NAF y la empresa Collins Aerospace, “que son nuestros vecinos” allí en Santa Isabel.

“El futuro de nuestro país depende de nuestros jóvenes, y a nosotros los educadores lo que nos corresponde es sacar el máximo, que ellos se den cuenta de todas las capacidades y talentos que tengan, y que los pongan al servicio del País”, aseveró la orgullosa maestra.

Por su parte, el maestro de ingeniería Marcano González, quien ha sido el mentor del grupo de estudiantes en esta aventura hacia la estratosfera, aseguró que este logro “es razón de mucho orgullo”.

Explicó que, como maestro vocacional que busca proyectos en los que se “trabajen destrezas relacionadas al taller”, les propuso a los estudiantes la participación en el concurso de TechRise Student Challenge como “un proyecto que podíamos trabajar en clase”, pues el mismo incluía trabajos de “electrónica, diseño, programación, que van muy de la mano con el taller”.

¿Cómo lo hacen?

Por tres meses los estudiantes se dedicaron a trabajar en la propuesta dos días por semana, y el resultado fue ese proyecto que acabó entre los 60 escogidos.

“Y eso nos llena de orgullo, porque fueron los únicos en Puerto Rico en obtenerlo este año. Y que no solamente Santa Isabel se destaque en lo que tiene que ver con agricultura, sino que también en tecnología, robótica y electrónica”, afirmó.

Definió el proyecto con NASA como “sumamente importante” para los estudiantes, porque “van a tener la oportunidad, ya lo empezaron, todos los lunes se reúnen con los mentores de la NASA, y están aprendiendo de ellos”.

Asimismo, considera que les permite “ganar la confianza de saber que ellos pueden hacerlo también”, incluyendo la confianza de comunicarse en inglés, “porque ellos tienen que hablar en inglés con los mentores (de la NASA)”.

“Ya tener esta oportunidad, ser ganadores y estar con mentores, pues les hace ver que ellos mismo ya dieron un paso más adelante y pueden, incluso, trabajar en la NASA o algo relacionado con ingeniería, STEM, ciencias”, afirmó. “Y están trabajando. Están bien motivados”.

“Ellos están bien contentos, de verdad que sí. Y yo también”, insistió el maestro de ingeniería.