Miami. Cuatro astronautas tienen previsto despegar este jueves desde Florida (EE.UU.) hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en un viaje de 7 horas y 50 minutos, el “más rápido” de una nave estadounidense en la historia de la estación, según la NASA.

El despegue de la Crew-13 del programa comercial de la NASA y SpaceX está programado para las 11:10 horas de la costa este de Estados Unidos (15:10 GMT) desde Cabo Cañaveral y el acoplamiento al laboratorio orbital sería hacia las 19:00 (23:00 GMT).

De completarse según lo previsto, será el viaje más rápido realizado por una nave espacial estadounidense en la historia de la EEI, cuya construcción comenzó en 1998.

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La decimotercera rotación de tripulaciones será comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con su compatriota Luke Delaney como piloto, y los acompañarán, como especialistas de misión, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov.

Watkins, que en 2022 pasó 170 días en el espacio, será la primera astronauta de la NASA que se lance dos veces a bordo de una nave Dragon, mientras que para sus tres compañeros será el primer viaje al espacio.

La de Kutryk será, además, la primera misión de un astronauta canadiense dentro del programa de tripulaciones comerciales de la NASA, según la Agencia Espacial Canadiense.

Los cuatro despegarán en un cohete Falcon 9 de SpaceX, la empresa de Elon Musk, y se incorporarán a la Expedición 75 de la estación si las condiciones del clima lo permiten.

Los meteorólogos de la Fuerza Espacial estadounidense prevén la probabilidad de buen tiempo y señalan como principales riesgos la formación de cúmulos y la lluvia en la trayectoria del cohete.

La tripulación llegó el sábado pasado al Centro Espacial Kennedy, donde cumple la cuarentena previa al vuelo, después de que la NASA, SpaceX y sus socios internacionales dieran el visto bueno para seguir adelante tras la revisión final de preparación para la misión.

El lanzamiento estaba previsto para el 12 de septiembre, pero se aplazó a finales de agosto por una fuga en el sistema de propulsión de la nave Dragon, que los técnicos repararon con el cambio de una válvula de oxidante.

En el laboratorio orbital hay ahora siete tripulantes, entre ellos los cuatro de la Crew-12, que llegaron en febrero y empezarán su regreso a la Tierra no antes del lunes 5 de octubre, tras un breve relevo.

Esa tripulación está integrada por los astronautas de la NASA Jessica Meir, comandante, y Jack Hathaway, piloto, junto con la astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot y el cosmonauta de la rusa Roscosmos Andrey Fedyaev, especialistas de misión.