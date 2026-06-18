Una empresa polaca ha desarrollado un prototipo de motora voladora, basada en la icónica ‘speeder bike’ de la saga cinematográfica Star Wars, según reportó el periódico El Comercio.

La ‘Airbike’ de la empresa Volanut fue diseñada por el ingeniero y empresario Tomasz Patan. El vehículo es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 200 kilómetros (124 millas), un sistema de estabilización diseñado por la propia empresa y una computadora de vuelo.

La estructura de la motora voladora está compuesta de piezas de fibra de carbón, hechas en impresoras 3d, según la revista Car and Driver.

May the 4th Special: The Forest Moon Trauma.

Our Scout Trooper test pilot contract says he has to stay at least 50 feet away from all redwood trees. We don’t talk about the last time...This one time he promised to make it through at least one forest without hitting a single tree. pic.twitter.com/JOLN9F3wF8 — Volonaut (@Volonaut) May 3, 2026

La revista señaló que aún se desconoce el precio de la motora y sugiere que se trata de un prototipo. No obstante, la página Xataka publicó que los interesados pueden dar un depósito de $2,000, no reembolsable para reservar una unidad y posteriormente, confirmar su orden con un pago de $80, 000. Finalmente, el costo total sería de unos 700 mil dólares.