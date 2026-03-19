NUEVA YORK. Los reguladores federales de automóviles han intensificado una investigación de Tesla después de que varios de sus autos se estrellaron mientras usaba su función de auto-conducción, justo cuando el CEO Elon Musk se prepara para lanzar un nuevo modelo sin volante ni pedales.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) señaló en un memorando fechado el 18 de marzo que estaba examinando nueve accidentes en los que el software de conducción autónoma no pudo alertar rápidamente a los conductores para que tomaran el control en condiciones de niebla y otras condiciones adversas porque las cámaras del vehículo no detectaban los peligros de la carretera. E

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l memorándum de la NHTSA señala que una investigación reglamentaria iniciada en 2024 sobre los accidentes con mala visibilidad podría dar lugar ahora a medidas coercitivas, que podrían incluir la retirada de 3.2 millones de vehículos Tesla.

Las acciones de Tesla cayeron un 3.2%, hasta 380.30 dólares.

El aumento del escrutinio normativo se produce mientras Tesla intenta convencer a los inversores de que el futuro de la empresa pasa menos por vender coches a medida que caen las ventas y más por hacer ubicuo su software de autoconducción. Musk ha dicho que pronto convertirá millones de coches Tesla que ya circulan en taxis que sus propietarios podrán alquilar cuando no los utilicen.

Como parte de esa transición, Musk dijo que Tesla pondrá en marcha su servicio de robotaxi sin nadie al volante en varias ciudades este año. También tiene previsto lanzar la producción de su Cybercab sin ruedas ni pedales para venderlo a los clientes el mes que viene.

Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

A diferencia de otros vehículos autónomos, los de Tesla se basan únicamente en cámaras para detectar problemas en la carretera. Otros complementan las cámaras con un radar de luz o lidar, un método más caro que Musk ha descartado por innecesario.

La investigación de la NHTSA sobre los accidentes provocados por el resplandor del sol, el polvo o el exceso de niebla pasará ahora a un “análisis de ingeniería”, un nivel de escrutinio más serio.

Tesla había llamado a su software de asistencia al conductor Full Self-Driving, o FSD, un nombre que los expertos del automóvil y los reguladores han dicho que es engañoso porque los conductores deben mantener siempre los ojos en la carretera y estar preparados para tomar el control en cualquier momento. La empresa ha cambiado el nombre.

De los nueve accidentes que se están revisando, Tesla ha dicho a los reguladores que tres no se habrían producido con las nuevas actualizaciones de FSD.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.