MEDINA, Ohio. Buscadores de meteoritos se desplegaron el jueves por una amplia franja de Ohio con la esperanza de recoger fragmentos de una roca espacial de unas 7 toneladas (6.350 kilogramos) que se estrelló contra la Tierra esta semana, tras una deslumbrante bola de fuego que se vio desde cientos de kilómetros de distancia.

El bólido se desintegró hacia las 9 de la mañana del martes sobre Valley City, a media hora al sur de Cleveland, tras atravesar la atmósfera a unos 72,420 kilómetros por hora. Provocó un estampido sónico que sacudió los edificios e hizo temer una explosión. La bola de fuego fue vista desde Wisconsin hasta Maryland, y la NASA confirmó que se trataba de un meteoroide de casi 1.8 metros de diámetro.

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December Harris, residente en Medina, no tuvo que ir a buscarlo: su prima y compañera de piso, Ambra Sinclair, encontró una pequeña roca negra que sospechaban que era un meteorito cuando se iba a trabajar. Habían oído el estampido sónico el martes por la mañana, pero pensaron que podría tratarse del ruido de un aeropuerto cercano.

Harris dijo que su compañera de piso encontró la roca en una zona de 1.2 metros entre el garaje y la casa el miércoles por la mañana. La describió como de forma algo triangular, de menos de 5 centímetros de diámetro y “muy, muy negra”, con picaduras en la superficie, surcos y una textura derretida en su exterior.

Los meteoroides viajan a gran velocidad cuando chocan de repente con los gases que cubren la Tierra, provocando una enorme tensión al comprimir el aire que tienen delante. Esto calienta la roca, que se funde y se rompe.

La vista de la roca negra se clavó en la casa de Harris.

Había oído que debía evitar tocar un meteorito con las manos desnudas, así que lo recogieron con una servilleta y lo metieron en un tarro. Ahora busca una forma de autentificarlo: nadie contestó al teléfono de la NASA al que llamó siete veces.

“Para nosotros, mi primo y yo, tenemos una gran fe en Dios”, dijo Harris. “Pensamos: ‘A Dios se le acaba de caer del cielo’”.

Tras enterarse de los avistamientos de meteoritos, el coleccionista y comerciante de meteoritos Roberto Vargas se lanzó a la carretera para conducir durante horas desde su casa en Bristol, Connecticut, hasta Ohio.

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Condujo durante la noche y empezó a buscar poco después del amanecer del miércoles. Pero casi al anochecer tuvo suerte y encontró un supuesto meteorito. A mediodía del jueves localizó una segunda pieza, que, según dijo, tiene “100% de costras de fusión”, un espécimen de calidad de museo que piensa conservar.

Fue suficiente para que el ex terapeuta de salud mental de 40 años se pusiera poético.

“Fue un evento masivo - las ondas de choque, los estampidos sónicos”, dijo, tomando un descanso de su búsqueda para hacer una entrevista telefónica. “Es una belleza de caída”.

En casi una década de coleccionismo, Vargas sólo había encontrado unos 20 meteoritos en la naturaleza. Es uno de los cazadores que especulan con la posibilidad de que haya una pieza mucho mayor, de 9 kilos o más.

Vargas dice que hay una mezcla de variables que influirán en el tiempo que permanezca en la zona.

“Depende de cuántas piedras se encuentren”, dijo. “¿Siguen encontrándose? Y de cómo esté la situación con los terrenos. Hay mucha propiedad privada por aquí”.

Gabe Leidy pensó que tal vez algo había golpeado su casa en North Ridgeville cuando oyó el estruendo, y fue a buscar las piezas después del trabajo el miércoles por la tarde.

Este hombre de 39 años que trabaja en la gestión de la cadena de suministro se dirigió a la zona de Sharon Center, donde pensó que podría destacar una roca espacial negra. Fue entonces cuando encontró “algo que se parece mucho, mucho, mucho a un meteorito”.

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Algunas personas ya le han ofrecido cientos o incluso miles de dólares por ella, pero Leidy quiere conservarla. Por ahora está en un armario, pero imagina que algún día podría acabar en un museo.

“Mi objetivo era encontrar un recuerdo que me permitiera recordar este acontecimiento único en la vida”, declaró.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.