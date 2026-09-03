Santiago. Investigadores en Chile han diseñado una nueva e inusual prenda para pingüinos heridos: ajustados chalecos rojos entretejidos con cobre y zinc, con la esperanza de que ayuden a estas aves acuáticas a sanar más rápido.

En el pasado, veterinarios han tenido éxito al usar trajes de este tipo para tratar a perros y gatos heridos. Ahora están probando la tecnología en pingüinos de Humboldt en Chile, que alberga la mayor concentración de esta especie vulnerable.

“Durante muchos años se ha probado en mascotas, particularmente perros y gatos, unos chalecos que tienen en sus microfibras elementos como cobre y zinc, que ayudan muchísimo a la recuperación, sobre todo, de heridas que se producen en la piel”, dijo Ignacio Idalsoaga, director del Buin Zoo, un parque de vida silvestre en las afueras de Santiago, donde los investigadores les tomaron medidas a pingüinos para desarrollar los primeros trajes de cuerpo entero.

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“Y aquí es donde viene la novedad, en el fondo, porque nos empezamos a imaginar el por qué no podría usarse en pingüinos”, le comentó a The Associated Press desde el zoológico.

El experimento se lleva a cabo en un momento en que la población chilena de pingüinos de Humboldt ha disminuido de forma pronunciada. Investigadores chilenos e internacionales que inspeccionaron las principales colonias de crianza del país en 2024 y 2025 hallaron una caída del 63% en los nidos activos, en comparación con los mismos sitios tres años antes. Las aves enfrentan amenazas crecientes, entre ellas enredarse en redes de pesca, la contaminación por plásticos, brotes de enfermedades y la competencia con la industria pesquera por el alimento.

Ahora los pingüinos de Humboldt también están inmersos en los efectos de uno de los patrones meteorológicos más desestabilizadores del mundo, El Niño, que lleva aguas inusualmente cálidas a partes del océano Pacífico, lo que dificulta encontrar los peces de aguas frías de los que dependen. El hambre obliga a los padres a desplazarse más lejos en busca de comida y a dejar sus nidos atrás.

“Más hoy, con toda la problemática de la corriente de El Niño, es probable que tengamos en las próximas semanas muchas crías abandonadas, con heridas que se van produciendo en el medio ambiente”, explicó Idalsoaga.

Clínicas de fauna silvestre en todo Chile reciben pingüinos en apuros varados a lo largo de la costa chilena, algunos con cortes provocados por redes de pesca o hélices de embarcaciones, y otros debilitados por la falta de alimento, señaló Tomás Pino, veterinario que dirige Conservación Humboldt, una organización sin fines de lucro que rehabilita animales marinos heridos en el norte del país.

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Tratar esas lesiones puede ser complicado. A menudo los pingüinos retuercen sus largos cuellos para picotear las heridas y arrancarse sus propias suturas, señaló Pino. Los chalecos evitan que lo hagan y, al mismo tiempo, aprovechan las propiedades curativas del cobre, del que Chile es el principal productor mundial. El cobre y el zinc entretejidos en la tela inhiben la proliferación de bacterias y hongos. Además, el zinc estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que ayuda a que el tejido dañado cicatrice más rápido.

“Hemos visto que los pingüinos lo toleran bastante bien”, expresó Pino. “Nos dimos cuenta que las heridas de un día para otro llegaban en mejor estado con el chaleco”.