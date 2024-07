En un giro sorprendente en la búsqueda del conocimiento, un destacado científico de Harvard ha revelado un descubrimiento revolucionario que podría redefinir nuestra comprensión del origen del universo. La revelación ha generado un gran revuelo en la comunidad científica y más allá, capturando la atención de académicos, medios de comunicación y entusiastas del espacio por igual.

Avi Loeb, catedrático de la Universidad de Harvard, ha dedicado años de su carrera a investigar las condiciones y eventos que llevaron a la creación del universo. En un reciente artículo de opinión publicado en la revista Scientific American, el especialista presentó su hallazgo que, según sus palabras, sugiere que nuestro universo podría haber sido creado en el laboratorio de una civilización tecnológica avanzada. Esta teoría, conocida como la hipótesis de los “universos bebés”, ofrece una perspectiva innovadora sobre el origen del cosmos.

Avi Loeb explora una posibilidad distinta a la teoría del Big Bang. Este científico plantea la idea de que el universo pudo haber sido creado en el laboratorio de una civilización tecnológica avanzada. “Dado que nuestro universo tiene una geometría plana con una energía neta cero, una civilización avanzada podría haber desarrollado una tecnología que creara un ‘universo bebé’ de la nada a través del túnel cuántico”, explicó.

Esta posible historia de origen unifica la noción religiosa de un creador con la noción secular de la gravedad cuántica. Aunque actualmente no poseemos una teoría predictiva que combine los dos pilares de la física moderna: la mecánica cuántica y la gravedad, Avi Loeb sugiere que una civilización más avanzada podría haber logrado esta hazaña y dominado la tecnología de crear “universos bebés”.

“Si esto fuera así, entonces no solo podría explicar el origen de nuestro universo, sino que también sugeriría que un universo como el nuestro, que en esta imagen alberga una civilización tecnológica avanzada que da a luz a un nuevo universo plano, es como un sistema biológico que mantiene la longevidad de su material genético a través de múltiples generaciones”, sostuvo Avi Loeb.

Clasificación de Civilizaciones Tecnológicas

Loeb también introdujo una clasificación de civilizaciones tecnológicas basada en su capacidad para manipular su entorno cósmico:

Clase D: Civilizaciones que destruyen descuidadamente su hábitat natural, como ocurre con la Tierra a través del cambio climático impulsado por nuestras tecnologías.

Clase C: Civilizaciones de bajo nivel tecnológico, incapaces de recrear ni siquiera las condiciones habitables de su planeta para cuando el sol muera.

Clase B: Civilizaciones capaces de ajustar las condiciones de su entorno inmediato para ser independientes de su estrella anfitriona.

Clase A: Civilizaciones que podrían recrear las condiciones cósmicas que dieron lugar a su existencia, es decir, producir un universo bebé en un laboratorio.

Loeb finaliza su artículo explicando que admitir que nuestra civilización no es particularmente la más inteligente no debería humillarnos. En todo caso, debemos permitirnos mirar humildemente a través de nuevos telescopios. “De lo contrario, es posible que nuestro viaje del ego no termine bien, de manera similar a la experiencia de los dinosaurios, que dominaron la Tierra hasta que un objeto del espacio empañó su ilusión.”

Un científico revolucionario

Avi Loeb no es ajeno a revolucionar las teorías existentes con sus propuestas exóticas. Durante su trayectoria como presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, ha desarrollado varias investigaciones que no pudieron pasar por alto.

El artículo de Avi Loeb en Scientific American ha abierto una nueva ventana a la exploración científica, desafiando las nociones tradicionales y proponiendo preguntas que podrían cambiar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él.