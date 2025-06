Miami. Investigadores del Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Florida (UF/IFAS) confirmaron este martes el establecimiento en el sur de Florida de colonias híbridas de termitas que resultan del cruce entre las termitas subterráneas de Formosa y termitas subterráneas asiáticas, dos de las especies más destructivas conocidas.

“Hace unos 10 años, observamos por primera vez la interacción entre machos y hembras de ambas especies mediante cortejos interespecíficos durante los vuelos de dispersión primaverales de las termitas”, comentó Thomas Chouvenc, profesor asociado de entomología urbana en el UF/IFAS y autor principal del estudio, en un comunicado.

PUBLICIDAD

Aunque experimentos de laboratorio mostraron que podían surgir colonias híbridas, no se había confirmado si estas podían mantenerse ni producir descendencia fértil en la naturaleza.

“Gracias a una década de trabajo de laboratorio, supimos cómo identificar a la termita soldado híbrida y pudimos reconocerla de inmediato al encontrarla en el campo”, agregó el científico.

El hallazgo clave se produjo en octubre pasado durante una visita rutinaria a un parque de Fort Lauderdale, donde los investigadores identificaron en un árbol una colonia con rasgos característicos de soldados híbridos previamente estudiados en laboratorio.

Las pruebas genéticas confirmaron que estos insectos tienen la mitad de sus genes provenientes de cada una de las dos especies, la termita subterránea de Formosa (Coptotermes formosanus) y la termita subterránea asiática (Coptotermes gestroi).

Según Chouvenc, “es muy probable que esta colonia haya estado establecida durante más de cinco años antes de ser detectada y es muy posible que haya cientos más ya establecidas en toda la zona urbana del sur de Florida”.

La confirmación de la existencia de colonias híbridas establecidas preocupa a expertos por su potencial de expansión territorial, y daños estructurales y ambientales de mayor magnitud.

Ante la naturaleza críptica de estas colonias, es probable que haya cientos más en toda la zona urbana del sur de Florida, indica el estudio.

Los científicos advierten que este fenómeno intensificaría los daños estructurales y ambientales, y facilitaría la expansión geográfica de estas plagas.

Fort Lauderdale, un relevante centro náutico, ha sido identificado como un punto de salida para la dispersión internacional de termitas invasoras mediante yates y embarcaciones recreativas.

PUBLICIDAD

Estudios anteriores del mismo grupo de investigación demuestran que las embarcaciones privadas representan una vía significativa para la propagación de estos animales.

“La hibridación de dos de las especies de termitas más destructivas del mundo aquí en Florida es una preocupación real y aún se desconoce si a largo plazo se convertirá en un problema económico importante que se sumaría al daño ya causado por ambas especies”, afirmó Chouvenc.

El estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the Royal Society B, resalta que este fenómeno no es exclusivo de Florida o de Estados Unidos.

Colaboraciones con científicos en Taiwán, donde ambas especies de termitas están establecidas desde hace tiempo, han identificado casos similares de hibridación, lo que sugiere que, donde ambas especies coexisten, el cruce podría ser inevitable.

Chouvenc aclaró que aunque no es posible detener el proceso, comprender la biología de estas termitas híbridas podría permitir el desarrollo de mejores estrategias de control en el futuro.