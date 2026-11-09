Científicos, estudiantes, aficionados a la astronomía y el público general podrá participar de la Segunda Conferencia Magistral de Astronomía, que se llevará a cabo este sábado en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) indicó que el evento será libre de costo y contará con intérpretes de lengua de señas, como parte del compromiso de la organización con el acceso inclusivo a la divulgación científica.

La conferencia iniciará a las 5:00 p. m., en el Anfiteatro 3 de la Facultad de Estudios Generales y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube y la página de Facebook de la Sociedad de Astronomía del Caribe.

PUBLICIDAD

¿Quiénes estarán?

Esta segunda edición reunirá por primera vez en Puerto Rico a dos reconocidas figuras del campo de la astrofísica y la física teórica: la Dra. Cecilia Garraffo y el Dr. Gastón Giribet.

Dra. Cecilia Garraffo ( Suministrada )

La Dra. Cecilia Garraffo es fundadora y directora de AstroAI, un instituto dedicado al desarrollo de inteligencia artificial para el campo de la astrofísica, ubicado en el Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian.

Su conferencia se titula “El rol de la IA en el descubrimiento en física y astronomía”.

El Dr. Gastón Giribet es físico teórico, investigador, profesor y autor. Actualmente se desempeña como profesor de física en New York University (NYU). Su presentación se titula “El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia”.

Continuidad de una iniciativa anual

Esta Segunda Conferencia Magistral de Astronomía da continuidad a una iniciativa que comenzó durante la celebración del 25.º aniversario de la Sociedad de Astronomía del Caribe.

La primera edición se llevó a cabo en Arecibo y contó con la participación del Dr. José Edelstein, el Dr. Carlos Briones, el Prof. Abel Méndez y la Dra. Mayra Lebrón.

“Tras el éxito de la primera convocatoria, decidimos convertir la Conferencia Magistral de Astronomía en un evento anual que posicione a Puerto Rico internacionalmente en el área de la divulgación científica”, señaló el licenciado Rafael Emmanuelli Jiménez, presidente de la Junta de Directores de la SAC.

Presentación del libro Agujeros negros

Como parte de su visita a Puerto Rico, el Dr. Gastón Giribet también presentará su libro Agujeros negros. De la relatividad general a la información cuántica, el lunes, 16 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Librería Casa Norberto, ubicada en Plaza Las Américas.

Dr. Gastón Giribet ( Suministrada )

Para conocer más sobre la Sociedad de Astronomía del Caribe y sus próximas actividades, visite www.sociedadastronomia.com o siga su página de Facebook en www.facebook.com/sociedad.astronomia.