NUEVA YORK. Una empresa de biotecnología que busca resucitar criaturas extintas anunció el martes el nacimiento de polluelos vivos en un entorno artificial, un logro que generó reacciones encontradas entre científicos y críticos de su misión de desextinción.

Veintiséis polluelos, de entre pocos días y varios meses de edad, nacieron de una estructura reticular impresa en 3D que imita una cáscara de huevo, según Colossal Biosciences.

Colossal ya había anunciado que había modificado genéticamente animales vivos para que se parecieran a especies extintas, incluyendo ratones con pelo largo como el mamut lanudo y cachorros de lobo similares a los lobos gigantes.

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El director ejecutivo de Colossal, Ben Lamm, afirmó que la tecnología de huevos artificiales podría ampliarse algún día para modificar genéticamente aves vivas y que se parezcan al moa gigante extinto de la Isla Sur de Nueva Zelanda, cuyos huevos son 80 veces más grandes que los de una gallina y serían difíciles de poner para cualquier ave moderna.

«Queríamos crear algo que la naturaleza ha desarrollado bastante bien, mejorarlo, hacerlo escalable e incluso más eficiente», dijo Lamm.

Científicos independientes afirman que la tecnología, si bien es impresionante, carece de algunos componentes para ser considerada un huevo artificial propiamente dicho. Además, señalan que la idea de revivir animales extintos es probablemente imposible.

“Quizás puedan usar esta tecnología para crear un ave genéticamente modificada, pero eso es solo un ave genéticamente modificada. No es un moa”, declaró el biólogo evolutivo Vincent Lynch, de la Universidad de Buffalo.

Para incubar los polluelos, los científicos de Colossal vertieron huevos fertilizados en el sistema artificial y los colocaron en una incubadora. También añadieron calcio, que normalmente se absorbe de la cáscara del huevo, y observaron el desarrollo y crecimiento de los embriones en tiempo real.

Los científicos afirman que Colossal ha diseñado un cascarón de huevo artificial con una membrana que permite la entrada de la cantidad adecuada de oxígeno, igual que un huevo real. Sin embargo, no se incluyeron otros componentes del huevo, como los órganos temporales que se forman para nutrir y estabilizar al polluelo en crecimiento y eliminar los desechos.

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“Eso no es un huevo artificial porque se le han añadido todas las demás partes que lo componen. Es un cascarón de huevo artificial”, explicó Lynch.

En décadas pasadas, los investigadores utilizaron tecnología más rudimentaria para crear cascarones de huevo transparentes que permitían la eclosión de polluelos a partir de películas o sacos de plástico. Estas tecnologías son útiles para estudiar el desarrollo de los pollos y obtener información que también puede aplicarse a mamíferos e incluso a los humanos.

“Producir un polluelo a partir de un recipiente artificial no es algo nuevo”, comentó Nicola Hemmings, investigadora de biología reproductiva aviar en la Universidad de Sheffield. Hemmings no forma parte del equipo de Colossal.

Aún queda un largo camino por recorrer antes de que Colossal intente resucitar al moa utilizando este sistema de huevos artificiales. Los científicos primero deben comparar el ADN antiguo de huesos de moa bien conservados con los genomas de especies de aves vivas. Y necesitan un cascarón de huevo más grande.

“No queríamos esperar hasta estar listos para dar a luz a un moa gigante. De hecho, queríamos empezar a trabajar en los desafíos de ingeniería para la gestación subrogada y el nacimiento ahora mismo”, dijo Lamm.

Incluso si Colossal logra crear un ave alta similar al moa, a algunos científicos les preocupa lo que sucederá después, incluyendo cómo sobreviviría en un paisaje que no se parece en nada al de su pasado.

“El gran desafío es: ¿en qué entorno vivirá este animal?”, dijo el bioeticista Arthur Caplan, de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Estos esfuerzos de desextinción podrían tener más sentido con especies actualmente en peligro de extinción, donde los científicos podrían preservar espermatozoides y óvulos de ejemplares vivos para intentar traer más, dijo Hemmings.

“Mi interés personal radica más en preservar lo que tenemos que en intentar recuperar lo que ya se ha perdido”, dijo Hemmings.