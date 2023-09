Sabemos que recordar las contraseñas de todos los servicios digitales que utilizamos no es una tarea fácil. No obstante, si no se crea un password fuerte se corre el riesgo de perder datos y dinero. No tomes a la ligera este paso, de lo contrario tienes más probabilidades de sufrir un ciberataque .

Para que te des una idea de la importancia de contar con una contraseña fuerte, la firma de ciberseguridad WatchGuard, advierte que los passwords poco seguros se aprovechan en el 81% de los ciberataques en todo el mundo.

Todos queremos estar seguros en internet , pero pocos nos damos el tiempo de generar contraseñas confiables y difíciles de adivinar a pesar de que las consecuencias podrían ser graves.

No te arriesgues y deja de utilizar las claves de acceso más comunes.

Las contraseñas más comunes y peligrosas

Es muy probable que estés cansado de tener que idear contraseñas bien pensadas. De hecho, un informe de Microsoft señala que el usuario promedio tiene cerca de 25 cuentas que requieren contraseña y escribe un promedio de 8 password por día.

Por lo anterior es que muchas personas han optado por utilizar contraseñas simples y débiles que los ponen en un mayor riesgo de sufrir un ciberataque . Y lo peor es que suelen utilizarlas en varios servicios por lo que, si un hacker logra violar las credenciales de una plataforma, podrá entrar a otras más.

Toma tus precauciones, a continuación te dejamos la lista de las 15 contraseñas más comunes en el mundo. Si has utilizado alguna no pierdas tiempo y cámbiala de inmediato:

123456

123456789

qwerty

12345678

111111

1234567890

1234567

password

123123

987654321

qwertyuiop

mynoob

123321

666666

18atcskd2w

¿Cómo se roban las contraseñas?

De acuerdo con WatchGuard los métodos más comunes que los ciberdelincuentes utilizan para robar contraseñas son:

Suplantación de identidad o phishing . Los delincuentes utilizan el correo electrónico para convencer a los usuarios de que ingresen credenciales en páginas o formularios web que parecen ser de una persona o empresa legítima pero en realidad están diseñados para robar los datos.