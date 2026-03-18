Un equipo de ingenieros de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, en China, ha diseñado un robot portátil de dos patas que transforma la estructura de carga humana en una configuración similar a la de un centauro.

Este sistema, detallado en un estudio publicado por The International Journal of Robotics Research, se conecta a la espalda del usuario para asistir en el transporte de cargas pesadas, logrando absorber hasta el 52 % del peso y reduciendo el gasto energético de la persona en un 35 %.

El dispositivo busca combinar la inteligencia de navegación humana con la fuerza mecánica para facilitar el movimiento en terrenos complejos donde los carritos o robots autónomos presentan limitaciones.

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Mecanismo de sincronización y soporte

A diferencia de los exoesqueletos convencionales que se acoplan directamente a las extremidades del usuario para asistir las articulaciones, este robot funciona como una extensión independiente. El sistema consta de dos patas mecánicas que avanzan de forma sincronizada con el paso humano, permitiendo que la persona mantenga el control total sobre la dirección y el equilibrio mientras la máquina soporta la carga.

La tecnología clave reside en una interfaz elástica situada en la conexión con la espalda. Este componente adapta su rigidez según el volumen de la carga: se mantiene firme ante pesos ligeros para asegurar la coordinación y aumenta su flexibilidad ante cargas mayores para optimizar la absorción del impacto y el esfuerzo.

Resultados en pruebas de rendimiento

Durante las fases de experimentación con cinco voluntarios, el dispositivo demostró su eficacia en diversos escenarios, incluyendo superficies planas, terrenos irregulares y ascenso de escaleras. Los datos obtenidos reflejan que:

Con una carga de 20 kg, los usuarios experimentaron una reducción drástica en la fatiga.

Se registró una mejora en la estabilidad de la marcha.

Se produjo una disminución significativa de la presión ejercida sobre los pies del operario.

Aplicaciones y perspectivas del sector

El enfoque de este prototipo propone una “tercera vía” en la robótica de asistencia. Mientras los robots autónomos suelen tener dificultades de navegación en entornos desconocidos y los exoesqueletos limitan en ocasiones el rango de movimiento natural, el “centauro” robótico utiliza al humano como guía inteligente.

Esta configuración es especialmente relevante para:

Operaciones militares: Transporte de equipamiento en zonas de difícil acceso.

Misiones de rescate: Movilización de suministros en áreas afectadas por catástrofes.

Industria: Labores de logística en terrenos donde no es posible el uso de ruedas.

Pese a las críticas sobre la complejidad del sistema frente a soluciones tradicionales como los carritos, los desarrolladores subrayan que la capacidad de superar obstáculos verticales y terrenos no preparados posiciona a este prototipo como un avance funcional en la robótica portátil del futuro.