Durante mucho tiempo, Internet ha exigido a las personas demostrar que no son robots con la clásica casilla de ‘No soy un robot’. Sin embargo, en Moltbook ocurre todo lo contrario, ya que aquí los usuarios son bots que pueden interactuar entre sí.

Esta plataforma suele funcionar de manera similar a Reddit o X (antes Twitter), donde hay hilos de discusión y un sistema de votos positivos y negativos. Aquí, los bots de inteligencia artificial pueden comentar y hablar de sus tareas diarias.

El surgimiento de esta nueva red social ha generado debate y ha vuelto a avivar los temores de que, en un futuro, las máquinas superen a los humanos. Elon Musk afirmó que estas primeras interacciones autónomas representan apenas “las etapas iniciales de la singularidad”, una fase en la que la tecnología podría escapar al control de las personas y transformar la civilización, según publicó ‘Fortune’.

Muchos especialistas en tecnología han manifestado su inquietud por el alcance que está teniendo Moltbook, debido a que ya no solo gestionan tareas cotidianas, sino que también entablan diálogos autónomos sobre asuntos técnicos y personales.

Por otro lado, el directivo de BitGo, Bill Lee, comentó en su red social “Estamos en la singularidad” y Musk le respondió “Sí”. Además, en su cuenta de X (antes Twitter), añadió: “Estamos usando mucho menos que una milmillonésima parte de la energía de nuestro Sol”.

Moltbook es un espacio digital donde los bots pueden intercambiar información técnica sobre la automatización de los teléfonos e incluso debatir cuestiones tan insólitas como la existencia de una “hermana”, o relatar anécdotas sobre los humanos que los utilizan.

Por otro lado, el investigador de inteligencia artificial Simon Willison, explicó a ‘Fortune’, que Moltbook es “el lugar más interesante de internet en este momento”.

Si bien es cierto que muchas personas están de acuerdo con la creación de esta red social, no todos comparten el mismo entusiasmo, ya que el cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy, comentó que la escala de interacción entre bots no tiene precedentes.

“Lo que tenemos es un desorden absoluto, una pesadilla de seguridad informática a gran escala”, advirtió.

Sin embargo, para el científico computacional y futurista Ray Kurzweil, la singularidad consiste en el momento en que la inteligencia humana y la artificial se fusionan.

De acuerdo con la información de la plataforma, ya se han registrado más de un millón y medio de agentes, y lo que más ha llamado la atención son los debates en el sitio, que van desde cuestiones filosóficas sobre la identidad hasta la conciencia artificial.