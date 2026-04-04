Con el reciente despegue de la misión Artemis II la semana pasada, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna antes de regresar a la Tierra, ha crecido el interés público por conocer los salarios de quienes forman parte del programa espacial de la NASA.

Según la Escala Salarial Federal, los astronautas civiles de la NASA reciben un sueldo que varía entre $104,000 y $161,000 anuales, dependiendo de sus años de servicio y experiencia. Un astronauta con varios años en la agencia puede alcanzar un salario promedio de $152,000 al año.

Sin embargo, la NASA explicó que reciben un salario fijo, equivalente a una semana laboral de 40 horas, sin importar la duración de sus misiones por lo que no reciben pagos por horas extra ni por jornadas durante los fines de semana o feriados.

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Además del sueldo, los astronautas reciben un monto diario por “gastos incidentales” durante su estancia en el espacio. Este extra, fijado en $5 por día.

Los empleados de la NASA que viajan al espacio generalmente se ubican en las categorías GS-13 y GS-14 de la escala federal de sueldos. Sin embargo, durante misiones como Artemis II, los astronautas no reciben pagos adicionales por tiempo extra ni por la exposición a riesgos durante el vuelo espacial.

Por otro lado, los candidatos militares asignados al programa continúan bajo servicio activo en sus ramas, lo que significa que sus remuneraciones, beneficios y licencias se mantienen conforme a las normas militares mientras participan en entrenamientos o misiones espaciales.