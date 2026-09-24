Un curioso avistamiento se reportó cerca de las 5:02 am de ayer miércoles y llamó la atención debido a que repentinamente aparecieron dos brillantes luces en el cielo, pero poco después desaparecieron.

“Luego de analizar las imágenes obtenidas, ubicación en el cielo y hora exacta del evento, logramos confirmar que se trató de lo que se conoce como un “flare satelital”, es decir una reflexión óptima de luz solar, pero con la peculiaridad de que fue ocasionada por dos satélites que orbitan en pareja o cercanos uno del otro", indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

La entidad educativa señaló que se trató de los NOSS 3-8 (B) y NOSS 3-8 (A), dos satélites militares de Estados Unidos que orbitan en pareja con el objetivo de precisar mejor la ubicación de alguna nave enemiga mediante triangulación al comparar los datos recibidos por cada satélite.

PUBLICIDAD

“Detectamos que la reflexión de luz solar durante el paso de la pareja de satélites ocurrió de forma más intensa sobre la mitad Este de la Isla, mientras que en el Oeste se vieron algo más tenues”, destacó la organización al explicar que la reflexión del Sol en los paneles solares y estructura de los satélites puede en ocasiones concentrar más luz hacia un área específica.

Añadió que esta reflexión direccional ocasionó que durante breves instantes la pareja de satélites luciera incluso más brillante que como usualmente vemos a la Estación Espacial Internacional.

Los NOSS son satélites espías de la Marina de Estados Unidos y la Oficina de Reconocimiento Nacional. Estos orbitan la Tierra a una altura de 684 millas (1,100 km), y en las ocasiones en que resultan visibles lucen muy llamativos debido a que están separados por solo unos 50 kilómetros, lo cual a distancia ocasiona que se vean muy cercanos entre sí.

Estos en particular fueron lanzados al espacio el 1 de marzo de 2017.