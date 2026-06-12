La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) celebró hoy la primera de sus ceremonias de graduación en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde confirió grados académicos a estudiantes de los programas de Negocios, Turismo y Emprendimiento, Ingeniería, Diseño y Arquitectura, Ciencias y Tecnología, Medicina Naturopática, Medicina Dental y Medicina Veterinaria.

En esta ceremonia se graduaron 1,708 estudiantes, quienes culminaron una importante etapa de formación académica y profesional, preparándose para aportar sus conocimientos, liderazgo y compromiso al desarrollo económico, científico y social de Puerto Rico y el mundo. Del total de grados conferidos, 296 correspondieron a grados asociados, 942 a bachilleratos, 23 a certificados postbachillerato, 11 a certificados profesionales graduados, 421 a maestrías y 15 a doctorados.

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Como parte de los actos de graduación, la Universidad otorgó el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Ambientales a la destacada periodista y meteoróloga Deborah Martorell, en reconocimiento a sus aportaciones a la divulgación científica, la educación pública y la concienciación sobre los efectos del cambio climático y los fenómenos atmosféricos.

Durante más de tres décadas, Martorell se ha distinguido por acercar la ciencia a la ciudadanía mediante una comunicación accesible y comprometida con el servicio público. Su labor ha contribuido significativamente a educar a generaciones de puertorriqueños sobre temas relacionados con el medioambiente, la meteorología y la sostenibilidad, convirtiéndose en una de las voces más respetadas y confiables del país.

“Este reconocimiento honra una trayectoria ejemplar dedicada a informar, educar y crear conciencia sobre la importancia de comprender y proteger nuestro entorno. Deborah Martorell ha demostrado cómo la comunicación efectiva puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social y educación científica”, expresó el presidente de la Universidad Ana G. Méndez, el Dr. José F. Méndez Méndez.

Al recibir la distinción, Martorell reflexionó sobre la importancia de proteger el planeta y la responsabilidad compartida de preservar sus recursos para las futuras generaciones.

“Si algo cambió para siempre mi manera de ver el planeta fue verlo desde el espacio. Desde allá arriba, la Tierra no tiene fronteras. No tiene divisiones. No tiene bandos. Es un solo hogar; un hogar frágil, un hogar hermoso, un hogar que necesita que lo cuidemos con la misma urgencia con la que cuidamos a quienes amamos”, expresó.

La UAGM confiere grados honoris causa a personalidades cuyas contribuciones extraordinarias han enriquecido el conocimiento, el servicio público, las artes, las ciencias y el bienestar de la sociedad.

En los actos de mañana viernes, la Universidad otorgará el grado honoris causa a la destacada periodista Luz Nereida Vélez.