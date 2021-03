( The Associated Press )

El director general de Twitter, Jack Dorsey, vendió una versión digital de su primer tuit por más de 2,9 millones de dólares, más de dos semanas después de que anunció la subasta digital de la publicación.

El tuit de marzo de 2006, que dice “just setting up my twttr” (aquí instalando mi twttr), fue adquirido por el director general de Bridge Oracle, Sina Estavi, de acuerdo con Valuables by Cent, la plataforma digital en la que se realizó la subasta.

La publicación, de 15 años de antigüedad, fue vendida como un token no fungible (o NFT), un certificado de autenticidad que confirma que el objeto es real y único mediante la grabación de detalles en una carpeta digital de cadena de bloques.

Dorsey tuiteó a principios de este mes que el monto recaudado se convertiría a Bitcoin, una moneda digital que no está ligada a un banco o gobierno en particular, y posteriormente se donaría a GiveDirectly’s Africa Response, una organización caritativa que recauda fondos para apoyar a familias africanas que resultaron afectadas financieramente por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con Valuables, el 95% de los ingresos de la venta son para el creador original del tuit y el 5% restante para la plataforma.

Dorsey tuiteó el recibo de Bitcoin e informó que el dinero ya se había enviado a GiveDirectly’s Africa Response.

“Increíble — un enorme agradecimiento a @jack y @sinaEstavi — ansiosos por hacer llegar este dinero a las manos de los beneficiarios”, tuiteó GiveDirecty, mencionando las cuentas de Twitter de Dorsey y Estavi.

Los NFT han tenido gran demanda recientemente en el mundo de los objetos coleccionables. A principios de este mes, una casa de subastas británica vendió en 69,4 millones de dólares una obra del artista Beeple en una subasta por internet, otorgando un NFT como garantía de autenticidad.