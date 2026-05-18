Moscú. Dos asteroides de dimensiones semejantes al que se convirtió en el meteorito que cayó en la región siberiana de Cheliábinsk en 2013 pasarán hoy junto a la Tierra, informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

“Hoy ocurrirá un fenómeno bastante raro, el paso al unísono de dos grandes asteroides en las inmediaciones de la Tierra”, informó el centro de estudios científicos en su canal de Telegram, que llamó en broma a los cuerpos celestes “meteoritos de Cheliábinsk”.

Según el Laboratorio, los asteroides 2026 JH2 y 2026 KB fueron descubiertos casualmente por los astrónomos pocos días antes de acercarse a la Tierra, el 10 y 13 de mayo, respectivamente.

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“Esto muestra una vez más cuán inesperadamente puede emerger del espacio un cuerpo celeste bastante grande, capaz de ocasionar considerables destrozos” a nuestro planeta, indicó.

El Laboratorio señaló que ambos tiene “un tamaño similar, probablemente de unos 20 metros, lo que los convierte en casi gemelos del meteorito de Cheliábinsk, que cayó a la Tierra el 15 de febrero de 2013 y es probablemente el cuerpo celeste más grande que ha colisionado con el planeta en el siglo XXI”.

“El asteroide 2026 KB, ligeramente más pequeño, pasará a unos 230,000 kilómetros de la Tierra (su máximo acercamiento ocurrirá hoy a las 18:15, hora de Moscú, 15:15 GMT)”, según los científicos.

El segundo 2026 JH2, ligeramente más grande, pasará cerca de la Tierra este martes a la 1:00, hora de Moscú, (21:00 GMT del lunes) a una distancia aproximada de 91,000 kilómetros, señalaron.

Añadieron que no es el mayor acercamiento avistado, “pero parece ser el más cercano al planeta de un objeto de este tamaño este año”.

“Ambos cuerpos no representan peligro alguno para la Tierra”, aseguró el Laboratorio, al indicar que “en este caso, pocas horas antes de su paso, ninguna fuerza de la naturaleza, salvo la intervención divina, puede alterar el movimiento del asteroide y dirigirlo hacia la Tierra”.

2026 JH2, gracias a que estará más cerca, podría ser visible desde la Tierra con instrumentos semiprofesionales como catalejos con aumento +12, aunque debido a su alta velocidad, será difícil capturarlo con una lente.

“Así que, saludemos hoy a las rocas hoy y esperemos con ilusión a nuestros próximos visitantes”, concluyó jocosamente el Laboratorio.