CABO CANAVERAL, Florida. Un asteroide que la NASA utilizó para prácticas de tiro hace unos años fue empujado a una ruta ligeramente diferente alrededor del sol, hallazgos que podrían ayudar a desviar una futura roca espacial asesina, informaron científicos el viernes.

Es la primera vez que se modifica deliberadamente la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol. El asteroide contra el que chocó la nave Dart de la NASA nunca supuso una amenaza para la Tierra.

“Este estudio supone un notable paso adelante en nuestra capacidad para prevenir futuros impactos de asteroides en la Tierra”, escribió el equipo internacional de investigación en Science Advances.

Los cambios fueron leves: reducciones de apenas una décima de segundo y media milla (720 metros) a una vuelta solar que abarca dos años y cientos de millones de millas (kilómetros), según los científicos.

“Aunque parezca pequeña, una desviación minúscula (...) puede acumularse durante décadas y marcar la diferencia entre que un asteroide potencialmente peligroso impacte o no contra la Tierra en el futuro”, afirma en un correo electrónico el autor principal, Rahil Makadia, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Para cualquier prueba de salvación del planeta, “la clave no es dar un gran empujón en el último minuto. La clave es dar un pequeño empujón con muchos años de antelación”, añadió.

Lanzada en 2021 en el primer ejercicio de defensa planetaria del mundo, la nave espacial Dart se estrelló deliberadamente contra Dimorphos, que orbitaba alrededor de un asteroide mayor, Didymos, mientras giraban juntos alrededor del sol. La agencia espacial determinó rápidamente que el impacto de 2022 recortó la órbita del asteroide más pequeño alrededor de su compañero mayor.

Pero ha habido que esperar hasta ahora para que los científicos confirmen, basándose en observaciones realizadas en todo el mundo, que el impacto redujo el tiempo de viaje del dúo alrededor del Sol en 0.15 segundos. Dado que cada órbita solar dura 769 días, se trata de una ralentización en tiempo real de algo más de 10 micrómetros por segundo, lo que reduce la órbita de 480 millones de kilómetros (300 millones de millas) de los asteroides en 720 metros (2.360 pies).

Según los investigadores, todas las rocas y otros restos arrojados por Dimorphos en el choque supusieron un empuje para Dimorphos tan grande como el de la propia nave espacial, es decir, el doble de impulso. El verano pasado, un equipo italiano-estadounidense calculó que se expulsaron 16 millones de kilogramos de roca y polvo.

La buena noticia es que, incluso con el cambio de rumbo de los asteroides, la Tierra permanece fuera de su camino en un futuro previsible. Steven Chesley, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que participó en el estudio, explica por qué se eligió este sistema lleno de escombros para la misión.

“Aunque se trata de un único experimento, no deja de ser un dato importante que será relevante para cualquier misión futura de desviación de asteroides”, afirma Chesley en un correo electrónico.

Los científicos esperan saber aún más sobre las consecuencias del impacto cuando la nave espacial Hera de la Agencia Espacial Europea llegue a los asteroides en noviembre. Dimorphos tiene 160 metros de diámetro. Didymos, que gira a gran velocidad, tiene 780 metros de diámetro y, según el último estudio, 200 veces más masa que su compañero.

A diferencia de Dart, el Hera no atacará, sino que lo acompañará durante meses. Un par de pequeñas sondas experimentales se despegarán e intentarán aterrizar.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.