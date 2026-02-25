Miami. La NASA reveló este miércoles que el comandante de la misión Crew-11, Mike Fincke, fue el astronauta que sufrió un problema de salud durante su estadía en la Estación Espacial Internacional (EEI), lo que obligó a adelantar la fecha de retorno de la nave, aunque no especificó la dolencia.

“El 7 de enero, mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, experimenté un evento médico que requirió atención inmediata por parte de mis increíbles compañeros de tripulación”, dijo Fincke en un comunicado compartido por la NASA.

Añadió que su estado “se estabilizó rápidamente” gracias a la respuesta de sus colegas y de los cirujanos de vuelo de la NASA.

El comandante de la misión señaló que actualmente se encuentra “muy bien” y continúa en Houston, en Texas, con el reacondicionamiento posterior a la misión especial, que regresó a la Tierra el pasado 15 de enero, un mes antes de la fecha programada de vuelta.

De acuerdo con el testimonio de Fincke, quien no ofrece más detalles sobre el percance médico que sufrió, la agencia espacial determinó que lo más seguro era que regresara al planeta junto al resto de astronautas para que fuera evaluado con mayor detenimiento y con material médico no disponible a bordo del laboratorio orbital.

“El camino más seguro era un regreso anticipado para la Crew-11; no como una emergencia, sino como un plan cuidadosamente coordinado”, indicó.

Además de Fincke, los otros tres integrantes de la misión que permaneció cinco meses y medio en órbita eran la astronauta de la NASA Zena Cardman, el japonés de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso de Roscosmos, Oleg Platonov.

Junto a ellos se encontraban a bordo de la estación espacial los astronautas Chris Williams, de la NASA, y Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev, de Roscosmos.

El regreso anticipado de la Crew-11 se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI.