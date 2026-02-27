El presidente de la República Dominicana Luis Abinader anunció la firma de un acuerdo con una empresa estadounidense, para el desarrollo de un puerto espacial comercial en ese país, según reseñó el periódico Listín Diario.

“Quiero informar hoy que después de 3 años de negociaciones, este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense Launch On Demand (LOD) para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales”, manifestó el jefe de Estado durante la rendición de cuentas de este 27 de febrero de 2026.

Se trata, según el mandatario dominicano, “de una infraestructura pionera que abre las puertas de ese país a la economía espacial global”, cuya inversión se estima en más de 600 millones de dólares. Abinader no mencionó la fecha de realización de la obra pero aseguró que para antes de mayo de 2028 se lanzará un satélite o un cohete al espacio desde la provincia sureña de Pedernales.

Tras una ovación de los presentes en el salón de la Asamblea Nacional, el presidente saludó y agradeció a uno de los inversionistas de la innovadora obra. “Burton Catledge fue durante décadas director de Operaciones de la NASA y trae un equipo especializado con fondos de inversión norteamericanos”, declaró Abinader sobre el inversionista.

Se trata de un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien además fue comandante del 45º Grupo de Operaciones del 45º Ala Espacial de esa institución militar y ha apoyado más de 50 lanzamientos de seguridad nacional, comerciales y civiles.

“Lideré el impulso de servicios y el apoyo de lanzamiento innovadores para destacados clientes comerciales, incluidos gigantes de la industria como SpaceX, Blue Origin y Moon Express”, cita el CEO de Launch On Demand en su perfil de LinkedIn.

Esta empresa que pretende desarrollar el primer puerto aeroespacial en la historia de la República Dominicana, ofrece servicios de licencias de lanzamiento y recuperación o reingreso ante la FAA, así como también servicios de desarrollo de puertos espaciales.

El anuncio de la obra estaba pautado para el 23 de febrero, pero se dilató debido al “apagón general” que sufrió el país. No obstante, en mayo de 2024 ya había publicaciones sobre el acuerdo en medios internacionales especializados, como Space News.

“Esto va a colocar a la República Dominicana en el centro de la atención mundial porque las informaciones que disponemos dan cuenta de que Cabo Cañaveral y los puertos espaciales que tiene Estados Unidos no dan abasto para la cantidad de cohetes que hay que estar enviando”, manifestó el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, al culminar el discurso de rendición de cuentas.

La región necesita más puertos espaciales y los estudios realizados por inversionistas norteamericanos arrojaron que la zona de Pedernales, específicamente de Oviedo, reúne las mejores condiciones para los fines, entre ellas su ubicación geográfica en el centro del Caribe, según Reyna.

“Tres años discutiendo este tema y buscando todas las posibilidades de que pueda ser exitoso, también chequeando todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, con proteger la ecología de la zona a fin de que esto sea una actividad que no produzca perjuicios hacia la región, sino que sea todo beneficio”, puntualizó el comunicador en conversación con Lorena Pierre y Marianne Cruz en la cobertura oficial de la Rendición de Cuentas 2026.

Esta apuesta se suma a la llegada y expansión de grandes actores tecnológicos globales como Google o Nvidia al vecino país.