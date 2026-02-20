Miami. La NASA reconoció este jueves “errores” técnicos y fallas de gestión en la misión de la nave Starliner de Boeing que obligaron a extender de forma drástica la permanencia de dos astronautas en la Estación Espacial Internacional.

El vuelo, lanzado el 5 de junio de 2024 desde Florida y previsto para durar entre ocho y catorce días, se prolongó hasta marzo de 2025, tras detectarse anomalías en el sistema de propulsión mientras la cápsula estaba en órbita.

El hecho llevó a la agencia espacial estadounidense a ordenar que Staliner regresara sin los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes volvieron unos nueve meses después a bordo de una misión de SpaceX, del magnate Elon Musk.

PUBLICIDAD

En un informe presentado esta semana, la NASA admitió que los problemas no fueron sólo técnicos.

La investigación independiente halló una combinación de fallas de hardware, deficiencias en las pruebas y certificaciones, errores de liderazgo y fallos en la cultura organizacional que influyeron en decisiones de ingeniería y operación antes y después del lanzamiento.

“Las dificultades técnicas durante el acoplamiento con la Estación Espacial Internacional fueron muy evidentes”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

“Para emprender misiones que cambian el mundo, debemos ser transparentes tanto sobre nuestros éxitos como sobre nuestras deficiencias. Tenemos que asumir nuestros errores y asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir”, agregó.

Isaacman, quien asumió en diciembre pasado el liderazgo de la agencia espacial, manifestó que más allá de los problemas técnicos, “está claro que la NASA permitió que el objetivo general del programa -contar con dos proveedores capaces de transportar astronautas hacia y desde la órbita (el otro es SpaceX)- influyera en decisiones de ingeniería y operativas, especialmente durante e inmediatamente después de la misión”.

Agregó que esperan “seguir trabajando con Boeing mientras ambas organizaciones implementan acciones correctivas y devuelven al Starliner a vuelo solo cuando esté listo”.

El Programa de Tripulación Comercial de la NASA tiene como objetivo proporcionar un transporte seguro, confiable y rentable hacia la EEI y la órbita terrestre baja. Además, estas misiones permiten una mayor capacidad de investigación y preparan el camino para la exploración humana de la Luna y Marte.