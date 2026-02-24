Las autoridades de Los Ángeles investigan el asesinato del astrofísico Carl Grillmair, reconocido por sus estudios sobre la Vía Láctea y por descubrir agua en un planeta fuera del sistema solar. El científico fue hallado muerto en su vivienda y ya hay un sospechoso detenido.

El crimen ocurrió en Antelope Valley, California, donde Carl Grillmair, de 67 años y miembro del Instituto de Tecnología de California (Caltech).

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, los agentes acudieron inicialmente a atender un tiroteo registrado en la cuadra 30700 de la calle 165 Este, en la localidad de Llano, durante la mañana del lunes. La víctima, herida por impactos de bala, fue declarada muerta en el lugar.

PUBLICIDAD

Posteriormente, las autoridades informaron sobre el arresto de Freddy Snyder, de 29 años, quien enfrenta cargos por asesinato, robo de vehículo y robo en primer grado. Según los registros judiciales, el sospechoso permanece detenido bajo una fianza de $2 millones.

Los investigadores indicaron que Snyder fue identificado tras rastrearlo cerca de la escena del crimen, en relación con el robo del vehículo de la víctima. Sin embargo, aún no está claro si existía una relación previa entre Grillmair y el detenido.

Su recorrido en la ciencia

El científico era ampliamente reconocido en la comunidad académica por sus aportes a la astronomía. Trabajó durante más de tres décadas en Caltech, específicamente en el Centro de Procesamiento y Análisis Infrarrojo, colaborando con entidades como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) y la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Según su colega Sergio Fajardo Acosta, Grillmair “era una persona que estaba leyendo todo el tiempo, hablaba con elocuencia y, a pesar de ser considerado alguien serio, tenía un gran sentido del humor”. Además, destacó que el científico había construido su propio observatorio en una zona rural de California.

Entre sus principales contribuciones científicas se encuentran investigaciones sobre la estructura de la Vía Láctea, mediante la identificación de corrientes estelares y elementos del halo galáctico. También publicó en 2007 un estudio clave sobre la presencia de agua en un planeta fuera del sistema solar.

Al momento de su muerte, Grillmair continuaba trabajando en el análisis de cometas y asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra, un campo crucial para la prevención de amenazas espaciales.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos del asesinato de uno de los científicos más destacados en el estudio del universo.