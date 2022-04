San Juan – Como parte de la celebración de la Semana y el Día del Planeta Tierra, y con el tema de la resiliencia como el foco educativo central, el EcoExploratorio: Instituto de Resiliencia de Puerto Rico inauguró en la tarde de hoy, miércoles, la EXPO Planeta Digital.

La gran feria educativa, que se realiza por sexto año y se extenderá hasta el domingo, 24 de abril en el Atrio Central de Plaza Las Américas, promoverá como temática principal “Resiliencia ante amenazas naturales” con la participación de destacados científicos, académicos y educadores de entidades científicas y comunitarias,

Ada Monzón, jefa de meteorología de Noticentro, participó de la apertura de la feria educativa. ( Suministrada )

“Es un evento educativo en el cual durante una semana lo dedicaremos a fomentar a miles de niños, jóvenes y familias la resiliencia individual y comunitaria mediante la integración de varias disciplinas como las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Buscamos mediante recursos científicos, educadores y expertos en las diferentes ramas de las ciencias promover y educar sobre nuestra capacidad de adaptarnos, mitigar y recuperarnos del impacto de las amenazas naturales”, expresó Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio.

La EXPO Planeta Digital se enfoca en la educación científica y el impacto social de las amenazas naturales, en concienciar sobre cómo mitigar futuros desastres, y crecer el conocimiento sobre el cambio climático, terremotos, tsunamis, entre otros temas con expertos educadores.

El EcoExploratorio ha producido eventos y actividades especiales en la feria, con el fin de educar sobre estos temas de una manera positiva y enriquecedora y así provocar un diálogo sobre el planeta Tierra, sus fuerzas naturales y la resiliencia.

La feria educativa se realiza como parte de un programa de subvención otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo educar e inspirar a la resiliencia comunitaria, proveer oportunidades educativas, promover las instituciones científicas y sus programas educativos, además de fomentar la innovación y curiosidad entre los miles de niños y jóvenes estudiantes que se den cita a la exposición.

Por su parte, la doctora Jacquelina Rodríguez-Mont, directora del EcoExploratorio, indicó que el evento de cuatro días cuenta con una amplia agenda en el formato de conferencias, presentaciones y exhibiciones en la que “miles de familias y ciudadania en general, podrán conocer y escuchar a diferentes expertos y miembros de la comunidad científica y conocer sobre proyectos e iniciativas comunitarias de impacto en el tema de la resiliencia ante las amenazas atmosféricas y terrestres”.

“Como nosotros, como individuos y como país, podemos promover y aplicar la resiliencia colectiva para el bien común de todos. Además, conectaremos a miles de niños y jóvenes estudiantes con las disciplinas STEM, el valor, el impacto y la aplicación que tienen las ciencias en nuestras vidas”, indicó.

NMEAD colabora

Como parte de los actos de apertura y de inauguración de la EXPO Planeta Digital, el EcoExploratorio y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) firmaron un acuerdo de colaboración para establecer una alianza educativa y compartir recursos entre ambas entidades para concienciar y educar a la ciudadania en general sobre los riesgos de las amenazas naturales que impactan a Puerto Rico debido a los efectos del cambio climático.

Además, ambas entidades forjarán una red de apoyo que sirva de ejemplo a otras entidades educativas, académicas y comunitarias con el fin de que sean parte de esta comunidad y promuevan la resiliencia entre las comunidades más vulnerables en nuestra Isla. La alianza educativa estará vigente hasta el 30 de junio de 2025.

“Es de gran importancia de que, como país, estemos educados y preparados ante los posibles efectos y el impacto que puedan tener las amenazas naturales, tales como tormentas, huracanes, tsunamis, terremotos, marejadas ciclónicas, entre otras amenazas naturales. Debemos saber cómo podemos enfrentarlos con conciencia, sabiduría y preparación con el fin de promover comunidades más resilientes ante estas amenazas”, menciono Nino Correa Filomeno, comisionado del NMEAD”.

“Educarse y prepararse ante estos temas es prioritario, ya que de por sí, nuestra isla está en una zona vulnerable ante estas amenazas en la cuenca del Caribe”, agregó.

La EXPO Planeta Digital consta de cuatro áreas principales: Geodomo Planeta Digital con la película “Listos para los Huracanes”; Science Live! que es el área designada con tarima donde se ofrecen charlas y actividades interactivas con el público y visitantes; los Laboratorios Científicos, que están distribuidos a lo largo del Atrio Central de Plaza Las Américas, y el Área de Información donde se ofrecen las publicaciones y servicios del EcoExploratorio.

De martes a viernes, en el periodo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se estarán recibiendo estudiantes de escuelas públicas y privadas para que puedan participar de los recorridos guiados por los diferentes laboratorios interactivos. No obstante, los días y horarios de las conferencias y eventos interactivos para visitantes y público en general serán de martes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., el sábado de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. y el domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Algunas de las charlas y conferencias que conforman la agenda educativa del EXPO Planeta Digital son: Terremoto y Tsunami: ¿Cómo prepararnos? por Hiriagnny Lorenzo Paulino de la Red Sísmica de Puerto Rico; Deslizamientos de tierra en Puerto Rico y la nueva red de “Landslide Forecasting” por Dr. K. Stephen Hughes del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR; Cambio climático, sostenibilidad agrícola y seguridad alimentaria por Sol Rosado-Arroyo, Puerto Rico Agricultural Biotechnology Association; Implicaciones del cambio climático en la salud mental, física y comunitaria por Liza Millán Pérez del Departamento de Salud; Preparación: Asunto de Todos por Orlando Olivera, coordinador de la Oficina del Caribe de FEMA, entre otras conferencias y charlas educativas. También, como parte de la agenda, se estará realizando un taller para maestros bajo el tema de Resiliencia ante amenazas naturales por Ada Monzón, fundadora el EcoExploratorio, Inc., y por Gilvic Calmona De Jesús, director de CTCES y motivador.

El equipo de “Tu Tiempo” de Noticentro, compuesto por Ada Monzón, jefa de Meteorología y Suheily López Belén, meteoróloga, se unen a la Expo Planeta Digital con transmisiones de las ediciones y la participación de todo el equipo de NotiCentro y de talentos del canal, entre las cuales se distinguen Ackerly Cedeño, quien también es Embajadora Científica del EcoExploratorio y varios atletas del programa Guerreros. Las personas podrán hacer y simular el informe del tiempo desde el Laboratorio de Meteorología del EcoExploratorio.

Para más información sobre el programa de conferencias y charlas de la EXPO Planeta Digital o separar espacios para recorridos de escuelas, pueden comunicarse al (787) 281- 9090 / (787) 281-9091 o escribir a info@ecoexploratorio.org. Siga Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok @ecoexploratorio.