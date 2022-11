La red social de origen chino TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares y lo ha hecho a una velocidad insólita, al punto que en estos días se supo que el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) afirmó que ese servicio representa “un peligro para la seguridad nacional” de Estados Unidos.

Lanzada en 2016, hoy cuenta con 1,000 millones de usuarios. Para los que no la conocen bien, se trata de una plataforma de vídeos de entre 3 y 60 segundos compartidos por los usuarios. Pero, además, posee particularidades que la hacen única en su tipo.

Teorías acerca de su éxito

Además del formato corto, TikTok también trajo un paquete completamente nuevo de contenido que hasta el momento no existía: desafíos, sincronización de labios, bailes, vídeos divertidos y trucos de magia, por citar un puñado. La plataforma permite a los usuarios compartir efectos de sonido y reacciones, emojis, efectos especiales, reacciones en video y otras funciones interactivas que la hacen muy atractiva.

Según Juan Soprano, de la consultora R/GA, “mientras que en Instagram los usuarios suelen priorizar un contenido idealizado…la propuesta en TikTok es más auténtica y cercana a la vida cotidiana e incluso más asociada al humor. Esto hace que muchas personas se inclinen por publicar una mayor cantidad de contenido en esta red”.

Por otro lado, el especialista agregó que otra de las razones del éxito de TikTok tiene que ver con que fue mucho más agresivo desde el comienzo en sus acuerdos con influencers a cambio de generación de contenido. “De esta manera, muchos optaron por esta red, alentando de esta forma a más personas a hacer lo mismo”, sostuvo.

Sin embargo, Juan Marenco, director ejecutivo de Be Influencers, una agencia comunicación digital e influencer marketing, tiene otra hipótesis: “El principal diferencial de TikTok es su algoritmo, que aun sin estar registrado ya le propone contenido al usuario, y esto no sucede en otras redes sociales. Además, en TikTok no tiene relevancia qué personas uno sigue, sino los intereses propios”.

Explicó así que mientras que la mayoría de las redes sociales se basan en lo que se llama un gráfico social, ya que tienen la intención de conectar a cada persona con otras con las que pueda tener alguna relación y usar esta información para mostrarle publicidad, en TikTok el algoritmo se construyó sobre un gráfico de interés, por lo que funciona utilizando sus inclinaciones y el contenido con el que interactúa, capturando sus gustos y disgustos y asociándolo con otros grupos de usuarios que comparten esos intereses.

Original y copia

Tras el furor por TikTok, Instagram introdujo funciones interactivas como vídeos, “stories” y grabaciones en vivo. “‘Reels’ es una copia burda de TikTok”, señaló Marenco. Lanzada en 2020, este desarrollo permite a los usuarios crear y ver videos cortos.

También señaló que YouTube se inspiró en la plataforma china para crear una sección especial llamada Shorts, que es un competidor de los videos de tamaño reducido de TikTok. Los usuarios pueden desplazarse y ver los videos cortos directamente desde la aplicación de YouTube. Shorts sirve para descubrir otros clips en los que también se utilizan canciones o sonidos del actual.

Marenco sostuvo que el impacto de TikTok también podría verse en nuevas funciones que presenten en el futuro otras plataformas como Twitter y hasta Netflix, por mencionar dos ejemplos.

Un fenómeno por considerar es que los usuarios más jóvenes de TikTok, que está disponible para su descarga a partir de los 13 años, la utilizan como buscador y, así, compite con Google. En tal sentido, hay estudios que sostienen que se está incrementando el número de personas de la generación Z (las nacidas entre 1996 y 2000) que prefieren recurrir a la plataforma china.

Más allá de su éxito actual, Soprano fue cauto: “En un escenario de plataformas sociales altamente competitivo, con nuevas propuestas como BeReal, y cada vez más estandarizado, es importante que TikTok considere nuevas formas de reinventarse para no seguir el camino de otras, como Facebook; es decir, cómo implementar nuevas funciones y evitar ser reemplazados por otra red que pueda aparecer. Creo que ninguna red hasta el momento logró realmente transformarse y sostener la cantidad de usuarios que tenía en su momento de auge”, concluyó.