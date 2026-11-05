Imagínate estar en el patio de tu casa compartiendo con varias amistades y que, de repente, empieces a escuchar ese zumbido particular de un mosquito dando vueltas por tus oídos. En cuestión de segundos, todo el mundo comienza a darse palmadas en las piernas, los brazos y hasta en el cuello porque, aparentemente, están bajo una emboscada de estos insectos.

Pero en lugar de buscar un repelente o prender una Cobra, tienes un dispositivo que detecta a los mosquitos en pleno vuelo y les dispara un láser, flow Star Wars.

¿Ya lo visualizaste? Pues no es ciencia ficción. Una compañía china desarrolló esta tecnología y utiliza inteligencia artificial para hacerlo.

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El invento se llama Photon Matrix y es, básicamente, un sistema de defensa antiaérea contra mosquitos.

Sus creadores decidieron utilizar una tecnología que encontramos en algunos vehículos autónomos para una misión bastante particular: eliminar insectos antes de que lleguen a picarte.

El aparato utiliza LiDAR, un sistema que envía pulsos de luz para detectar objetos y calcular su distancia. Es similar a lo que utilizan algunos carros que se conducen solos para identificar obstáculos. La diferencia es que aquí el objetivo no es evitar un accidente, sino localizar un mosquito, seguirlo mientras vuela y dispararle un láser que le quema las alas.

Y no estamos hablando solamente de un video promocional. The New York Times visitó las instalaciones de la compañía y presenció una demostración donde varios mosquitos terminaron en el suelo sin poder volar.

Según sus creadores, el dispositivo puede detectar insectos a una distancia de hasta 20 pies y utiliza AI para evitar disparar hacia personas, mascotas o superficies reflectantes.

Ahora, imagínate algo así en Puerto Rico, donde los mosquitos parecen tener residencia permanente y no necesitan invitación para llegar a cualquier actividad.

Pero más allá de lo molestosos que son, tenemos un problema serio. Según cifras del Departamento de Salud divulgadas en octubre, Puerto Rico había registrado 922 casos de dengue hasta septiembre de 2026, y casi la mitad de esos pacientes requirió hospitalización. Estamos hablando de una enfermedad transmitida por mosquitos que continúa afectando a nuestra población.

Por eso resulta interesante imaginar una tecnología capaz de combatirlos sin tener que estar rociando insecticidas constantemente. Aunque tampoco podemos pensar que un láser de $1,000 va a resolver por sí solo el problema del dengue.

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Y aquí viene el detalle importante. Photon Matrix todavía tiene que demostrar qué tan efectivo y seguro resulta fuera de un ambiente controlado. Estamos hablando de un láser suficientemente potente como para causar lesiones oculares, por lo que sus sistemas de protección son fundamentales. Además, la empresa continúa trabajando en completar las certificaciones y los requisitos necesarios para comenzar su distribución comercial.

Y pensar que antes necesitábamos un periódico enrollado para matar un mosquito. Ahora aparentemente necesitamos inteligencia artificial, sensores de vehículos autónomos y mil dólares.