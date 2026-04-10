El pasado lunes 6 de abril, en medio de las operaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se produjo un momento emotivo y sorpresivo en medio de las comunicaciones del operativo entre el piloto de la misión Artemis II Victor Glover y su esposa Deana Glover.

El episodio ocurrió luego de que la nave Orión atravesara el lado oculto de la Luna, un punto del trayecto en el que la tripulación permaneció incomunicada con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos.

Este tipo de interrupciones fue contemplado dentro del plan de vuelo, pero genera expectativa tanto en los equipos en tierra como en la audiencia global que sigue cada detalle.

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Al restablecerse la señal, la expectativa en el centro de control estaba centrada en recibir información sobre el estado de la nave y el cumplimiento de los objetivos del sobrevuelo.

Sin embargo, durante la presentación de los informes se le informó a Glover que su esposa Deana se encontraba en la sala de operaciones de la NASA.

Estas fueron las palabras de Victor Glover a su esposa

“Hola, cariño. Te amo desde la Luna”, fueron las palabras que pronunció Glover, generando una reacción inmediata en la sala de control.

El intercambio no terminó ahí. Desde el centro de control, se le informó a Glover que estaba recibiendo muestras de apoyo y aplausos. “Gracias a todos por hacerlo y por apoyarnos en esto. Y a ustedes, Génesis, Maya, Joya y Corinne, las amo. Y Deana, te amo”.

"Hey Babe!" – Artemis 2 astronaut Victor Glover sends love to his wife, who is watching from mission control as NASA's 'Integrity' Orion spaceship nears its closest approach to the Moon. pic.twitter.com/3BpaP3EFgj — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) April 6, 2026

El intercambio no se limitó a una frase aislada. Desde la base se le informó al piloto que estaba recibiendo apoyo y reconocimiento del centro de control. “Has recibido mucho cariño y aplausos aquí”, le expresaron sus compañeros.

La escena rápidamente se difundió en la red social X, donde miles de usuarios destacaron la carga simbólica del mensaje. Surgieron comentarios que resaltaban el valor del afecto e incluso llamándolo el primer “te amo” desde la Luna.

Así va el regreso de la nave Orión camino a la Tierra

La tripulación de la misión Artemis II inició con éxito el martes 7 de abril la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la cápsula Orión.

Los astronautas encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de Estados Unidos, la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso.

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Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ejecutó de manera exitosa.

La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.

La NASA afirmó que prevé un clima favorable para que Orión americe este viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California.

Está previsto que los recoja el barco de la Marina estadounidense USS John Murtha.

Orión abandonó el martes, séptimo de la misión Artemis II, la esfera de influencia de la Luna y sus cuatro astronautas iniciaron su regreso a Tierra tras orbitar el satélite el lunes.

La tripulación dedicó estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra.

La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.