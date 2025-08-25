Elon Musk presentó el lunes una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI donde alega que el fabricante del iPhone y el creador de ChatGPT se están uniendo para obstaculizar la competencia en inteligencia artificial.

La queja de 61 páginas presentada en un tribunal federal de Texas sigue una amenaza que Musk hizo hace dos semanas cuando acusó a Apple de favorecer injustamente a OpenAI y ChatGPT en las clasificaciones de la tienda de aplicaciones del iPhone para las principales aplicaciones de IA.

La publicación de Musk insinuó que Apple había manipulado el sistema en contra de competidores de ChatGPT, como el chatbot Grok creado por su propia empresa xAI. Ahora, está detallando una serie de quejas en la demanda —presentada por xAI y otra de sus entidades corporativas, X Corp.— en un intento de obtener daños monetarios y una orden judicial que prohíba las supuestas tácticas ilegales.

El ataque legal de doble filo entrelaza varias narrativas que se han desarrollado recientemente para reformular una asociación de un año entre Apple y OpenAI como una conspiración encubierta para sofocar la competencia durante un cambio tecnológico que podría resultar tan revolucionario como el lanzamiento del iPhone en 2007.

“Esta es una historia de dos monopolistas uniéndose para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa que la humanidad ha creado: la inteligencia artificial”, afirma la demanda.

La queja retrata a Apple como una empresa que ve la IA como una “amenaza existencial” para su éxito futuro, lo que la lleva a coludirse con OpenAI en un intento de proteger la franquicia del iPhone que ha sido durante mucho tiempo su mayor fuente de ingresos.

Algunas de las acusaciones contra Apple de intentar proteger el iPhone de las “super aplicaciones” que lo hacen todo, como la que Musk trata de crear con X, resuenan con una demanda antimonopolio presentada contra Apple el año pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La queja presenta a OpenAI como una amenaza para la humanidad, empeñada en anteponer las ganancias a la seguridad pública mientras intenta construir sobre su fenomenal crecimiento desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. La representación refleja una ya dibujada en otra demanda federal que Musk presentó el año pasado, alegando que OpenAI había traicionado su misión fundacional de servir como un laboratorio de investigación sin fines de lucro para el bien público.

OpenAI ha respondido con una demanda contra Musk acusándolo de acoso, una alegación que la compañía citó en su respuesta a la demanda antimonopolio del lunes. “Esta reciente presentación es consistente con el patrón continuo de acoso del Sr. Musk”, dijo OpenAI en un comunicado.

Apple no ha comentado al respecto.

El núcleo de la demanda gira en torno a la decisión de Apple de usar ChatGPT como un “motor de respuestas” impulsado por IA en el iPhone cuando la tecnología incorporada en su dispositivo no podía satisfacer las necesidades de los usuarios. La asociación anunciada el año pasado fue parte de la entrada tardía de Apple en la carrera de la IA que se suponía estaría impulsada principalmente por su propia tecnología en el dispositivo, pero la compañía aún no ha podido cumplir con todas sus promesas.

Las propias deficiencias de Apple en IA pueden estar impulsando un mayor uso de ChatGPT en el iPhone, proporcionando a OpenAI datos invaluables que no están disponibles para Grok y otros posibles competidores porque actualmente es una asociación exclusiva.

La alianza ha proporcionado a Apple un incentivo para elevar indebidamente a ChatGPT en las clasificaciones de IA de la tienda de aplicaciones del iPhone, alega la demanda. Otras aplicaciones de IA de DeekSeek y Perplexity han alcanzado periódicamente el primer lugar en las clasificaciones de IA de la tienda de aplicaciones de Apple en al menos algunas partes del mundo desde que Apple anunció su acuerdo con ChatGPT.

La demanda no menciona la posible amenaza que ChatGPT también podría representar para Apple y la futura popularidad del iPhone. Como parte de sus esfuerzos de expansión, OpenAI reclutó al exdiseñador de Apple Jony Ive para supervisar un proyecto destinado a construir un dispositivo impulsado por IA que muchos analistas creen que eventualmente podría desafiar al iPhone.