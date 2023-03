Entérate de los países que ha prohibido el uso de TikTok

( The Associated Press )

La plataforma para compartir videos TikTok sigue generando polémica.

Y es que países como Estados Unidos y Canadá han tomado protagonismo esta semana tras presentar órdenes que buscan prohibir el uso de la aplicación móvil en los dispositivos móviles del gobierno al tiempo que siguen aumentando las preocupaciones sobre las políticas de privacidad y asuntos de ciberseguridad.

Según The Associated Press, TikTok, propiedad de la empresa china Bytedance, mantiene desde hace tiempo que no comparte datos con el gobierno de China y que sus datos no se conservan en el país. Igualmente, la empresa rechaza las acusaciones de que recopila más datos de los usuarios que otras empresas de redes sociales, e insiste en que su gestión es independiente.

Pero muchos países mantienen la cautela sobre la plataforma y sus vínculos con China.