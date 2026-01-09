Muchas personas creen que la felicidad comienza a perderse con el paso de los años, pero, según investigaciones, esta puede aumentar en la tercera edad, específicamente a los 60 años, de acuerdo con el neurocientífico Fabricio Ballarini.

Si bien es cierto que la juventud no es un divino tesoro, un reciente estudio publicado por la revista “National Bureau of Economic Research (NBER)” señala que el malestar comienza a disminuir con los años. Para llegar a esta conclusión, los investigadores midieron durante décadas parámetros relacionados con el bienestar en más de 100 países desarrollados.

“Ya son diversas las investigaciones globales que venían demostrando que al llegar a los 60 años las personas equilibran sus prioridades, saben qué hacer y qué no hacer y se estresan menos porque tienen cierta sabiduría que les da la experiencia de vida”, explicó Ballarini.

PUBLICIDAD

El neurocientífico, autor de varios libros como “REC: ¿Por qué recordamos lo que recordamos y olvidamos lo que olvidamos? y “No sos vos, soy yo”. Qué nos enseña la ciencia sobre el amor y el desamor”, concedió una entrevista a Clarín en la que habló sobre cómo se alcanza la felicidad plena.

“Lo que vienen a confirmar los nuevos estudios es que el dogma popular que dice que cuanto más viejo eres, más infeliz, es completamente falso”, explicó Ballarini.

Desde hace muchos años se han realizado diversos estudios sobre la felicidad. En 2008, uno de ellos, liderado por Andrew Oswald, especialista en comportamiento de la Universidad de Warwick (Inglaterra), y David Blanchflower, académico de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, midió parámetros como el empleo, las relaciones, la salud física y mental, la situación financiera, las metas y los deseos, y reveló que el nivel de satisfacción a lo largo de la vida puede graficarse como una “U”.

La felicidad plena

De acuerdo con los investigadores, el pico del bienestar se da en la infancia y la adolescencia, cuando las personas tienen mayor libertad, autonomía y amistades. Sin embargo, comienza a descender alrededor de los 18 años, con la incorporación al mundo laboral o académico, el aumento de responsabilidades y una menor sensación de libertad y placer. Asimismo, llega a su punto más bajo cerca de los 40 años y, tras superar la crisis de la mediana edad, empieza a ascender a partir de los 50, hasta llegar a su cénit a los 60 años.

PUBLICIDAD

“Esos primeros estudios detectaron que los 40 años es el momento de mayor depresión, porque es un momento de mucha actividad laboral y de muchas más presiones. Además, a esa edad las personas comienzan a ser padres o madres y atraviesan una crisis que los lleva a hacerse un montón de preguntas. Pero después todo mejora”, comentó Fabricio Ballarini.

Ballarini indicó que, como investigador del CONICET, se ha especializado en estudiar lo que ocurre a nivel cerebral durante los procesos de aprendizaje y memoria, y se ha podido dar cuenta de lo siguiente: “Esas primeras evidencias ya demostraban que la vida, en el futuro, siempre se pone mejor”.

Por otro lado, el experto explicó que una reciente investigación publicada en la “National Bureau of Economic Research (NBER)” ratificó la tendencia ascendente, pero ya no representa la felicidad como una curva en “U”, sino como una línea recta que comienza desde abajo y crece con los años.

“Los mismos científicos que descubrieron la “U” ahora empiezan a ver que cuanto mayor eres, más feliz eres. Pero eso no significa que los jóvenes adultos tengan una infelicidad menos marcada, sino que los jóvenes actuales lo están pasando peor que antes, están teniendo grados de infelicidad mucho más altos que en décadas anteriores y su salud mental se está deteriorando”, argumentó Ballarini.

De acuerdo con el neurocientífico, a partir de los 60 años, las personas tienen las cosas más resueltas disponen de más tiempo y menor presión laboral, por lo que es el momento ideal para sentirse plenas y disfrutar de aquellas actividades que, cuando eran jóvenes, no podían realizar.