¿Alguna vez has sospechado que tu teléfono está intervenido? ¿Qué alguien escucha tus conversaciones privadas o que tienen acceso a la información almacenada en tu teléfono?

Aunque el avance de la tecnología hace la interceptación clandestina de llamadas telefónicas cada vez más difícil, la práctica no es imposible, según el experto en tecnología Wilton Vargas.

“Si se trata de interceptar la comunicación (telefónica), es bien difícil. Yo nunca digo que es imposible, porque la realidad es que nada es imposible si se tiene el tiempo, el dinero o las dos cosas. La realidad es que nada es imposible, pero es bien difícil”, manifestó el también perito en estos temas.

Vargas explicó que, de ordinario, interceptar una llamada telefónica es cuesta arriba porque, actualmente, las comunicaciones son cifradas desde que se originan hasta que se reciben, así que un tercero requeriría la tecnología para poder decodificar la señal y escuchar la conversación. Pero, todas estas protecciones son inútiles si uno de los equipos está comprometido con alguna aplicación que el usuario haya instalado inadvertidamente.

Utilizando mensajes de texto de cualquier plataforma, como WhatsApp, Facebook Messenger, correos electrónicos, etcétera, los piratas informáticos pueden lograr que, sin saberlo, los usuarios accedan a enlaces que permiten la descarga de esos programas, dándoles acceso a la información almacenada en el aparato, e incluso la posibilidad de escuchar conversaciones a terceros.

El experto explicó que más allá del instinto y el sentido común, la interceptación es casi imperceptible, pues estos programas están diseñados de manera que no se reflejen en la bandeja de aplicaciones de los teléfonos inteligentes.

Posiblemente, una de las pocas señales perceptibles en el teléfono sea el consumo de la batería.

“Si de repente un equipo relativamente nuevo, tú ves que empieza a gastar más batería de lo usual sin que tú hayas instalado algo, que te consta que tú instalaste, alguna aplicación. Sino que de repente, ves como que la batería ya no dura tanto como antes, eso es una señal de que posiblemente en ese equipo se haya instalado un software, una app que está corriendo todo el tiempo monitoreando. Y las aplicaciones que están corriendo 24 horas, pues suponen una carga adicional en la durabilidad de la batería. Y es entonces ahí donde uno dice qué raro”, explicó.

A esto se le pueden sumar otros indicios obvios que nada tienen que ver con la tecnología y sí con el curso diario de las cosas.

“Los síntomas más comunes son que, de repente, te empiecen a reclamar por cosas que tú dices ¿pero y cómo esta persona se enteró de tal cosa? O que llegues a un sitio en el cual no se supone que más nadie sepa que estás ahí y de repente alguien que tú no esperabas está allí. No es tener paranoia, es simplemente reconocer cuando algo no está en su sitio. En este caso, cuando vemos ese tipo de señales en los cuales hay comunicaciones que se suponía que iban a ser privadas y de repente otra persona te reclama por ello, o lo que sea, son síntomas de eso”, dijo Vargas.

“Así que si combinamos esos dos síntomas de que hay gente que se está enterando de cosas que no se supone que se hayan enterado y vemos que el teléfono está actuando raro, en el sentido de que ya la batería no dura como antes, o tal vez está un poco más lento, es más lento de lo usual, pues entonces ya ahí tenemos que explorar la posibilidad de que algo está pasando y que están interceptando nuestras comunicaciones”, reiteró.

En tal caso, el remedio es drástico. Borrar completamente el teléfono.

“Asegúrate de que tienes un ‘backup’ de todas tus cosas importantes y borrar el teléfono desde cero. Porque el asunto aquí es que ese tipo de aplicaciones que monitorean e interceptan las comunicaciones en un teléfono inteligente, están diseñadas para que no se puedan encontrar en lo que se conoce como el ‘app tray’, en el caso del iPhone o en los ‘app pages’ en el caso del Android, que no aparezca en las pantallas que te muestran las aplicaciones instaladas en ese equipo. Y la única forma de borrarlo es haciendo un restablecimiento de fábrica del teléfono de forma tal que eso se elimine completamente”, explicó.

Algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de prácticas como estas son no instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Si recibe un enlace en un mensaje de texto o un correo electrónico que no hace sentido, no abrirlo y mantener el equipo al día con las actualizaciones del fabricante, entre otras.