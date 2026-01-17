El calendario astronómico de 2026 incluye varios fenómenos que no se repetirán por varias décadas y que han causado expectativa entre científicos y aficionados a la astronomía.

Entre los grandes eventos se encuentran cuatro eclipses, varias superlunas, una lluvia de meteoros de Cuadrántidas y una alineación de seis planetas.

El primer fenómeno se producirá el 17 de febrero y será un eclipse anular de Sol. Esto sucede cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra. Según la página Time and Date, que revisa datos astronómicos, será visible en el sur de África, el sur de Sudamérica, zonas del océano Pacífico, Atlántico, Índico y la Antártida. Se espera que tenga una duración máxima de dos minutos y 20 segundos.

El 3 de marzo, el cielo brillará con “la luna de sangre”, un eclipse lunar total que le dará un color rojizo al satélite. Durará aproximadamente 57 minutos y se podrá ver desde Oceanía, Asia y el mar Pacífico. En Centroamérica y América del Norte lo verán en la madrugada.

El 12 de agosto de 2026 se vivirá uno de los eventos más esperados del año: un eclipse total solar que, por primera vez desde 1959, se podrá ver en España.

Según Google Maps, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y Time and Date, se verá como un eclipse parcial en Alaska a las 7:30 de la mañana y seguirá hasta Rusia y el Polo Norte. En partes de Portugal, Islandia y España se podrá apreciar de forma completa. Zonas del norte de Estados Unidos, Canadá y África lo verán de forma parcial.

El último eclipse del año será uno lunar, que se presentará dos semanas después, el 28 de agosto de 2026. Será visible en la mayoría de América, Europa, África, España y el este del océano Pacífico.

La alineación de planetas

Uno de los momentos más esperados es la alineación de seis planetas, un fenómeno que no se volverá a ver, en las mismas condiciones, hasta 2040.

Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio podrán ser vistos todos desde la Tierra después del ocaso del 28 de febrero. Los más difíciles de ver a simple vista son Urano y Neptuno, por lo que se recomienda usar binoculares o un telescopio.

La Luna tendrá un 90% de iluminación y hará su aparición cerca a Júpiter, según Star Walk Space. Para verlo, se recomienda esperar una hora después del atardecer y estar atento al cielo.