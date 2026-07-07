Mantener niveles elevados de colesterol puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En ese contexto, especialistas recomiendan priorizar alimentos ricos en fibra para favorecer su control y destacan que, en determinados casos, las estatinas son necesarias para reducir el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

La fibra, un aliado para reducir el colesterol

De acuerdo con información difundida por la Universidad de Harvard, las guías alimentarias estadounidenses recomiendan consumir entre 20 y 30 gramos de fibra por día.

Este macronutriente, presente principalmente en alimentos de origen vegetal, contribuye a disminuir el colesterol y favorece el funcionamiento del organismo.

De acuerdo con el el cardiólogo Jorge Tartaglione, entre los alimentos con mayor contenido de fibra que pueden incorporarse de forma habitual a la dieta se destacan:

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• Verduras de hojas verdes como la espinaca

• Granos integrales como la avena

• Frutos secos como las almendras

• Legumbres como las habichuelas y las lentejas

• Vegetales crucíferos como el Brócoli

• Frutas

Qué papel cumplen las estatinas

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó el mecanismo de acción de las estatinas, uno de los medicamentos más utilizados para tratar el colesterol elevado.

“Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”, describió el especialista al explicar cómo actúa este grupo de fármacos.

Según indicó, las estatinas ayudan a disminuir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y otras enfermedades asociadas al sistema cardiovascular. Además, remarcó que la alimentación saludable y el ejercicio físico son fundamentales, aunque existen pacientes que requieren tratamiento farmacológico para alcanzar los objetivos terapéuticos.

Tartaglione señaló que el colesterol no depende exclusivamente de la alimentación. “Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fabrica genéticamente en el hígado”, afirmó, al explicar por qué algunas personas mantienen niveles elevados incluso siguiendo una dieta vegetariana.