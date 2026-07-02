Las enfermedades cardiovasculares continúan como la principal causa de muerte en el mundo y el infarto agudo de miocardio es una de sus manifestaciones más graves.

Aunque con frecuencia ocurre de forma repentina, especialistas señalan que algunas personas pueden presentar síntomas de advertencia días o incluso hasta un mes antes del evento, por lo que identificarlos y buscar atención médica oportuna puede marcar la diferencia.

Factores que aumentan el riesgo de un infarto

El riesgo de sufrir un infarto es mayor en personas con tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, obesidad, sedentarismo y una alimentación rica en grasas. Estas condiciones favorecen el deterioro progresivo de las arterias coronarias.

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Los ocho síntomas que pueden aparecer antes de un infarto

Dolor o molestia en el cuello. Dolor o presión en la mandíbula. Dolor en la espalda. Náuseas o malestar estomacal. Vómito. Mareos o sensación de desmayo. Sudoración fría. Sensación de indigestión, acidez o malestar general persistente.

De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad de las arterias coronarias es la causa más frecuente del infarto.

Esta se desarrolla por la acumulación de grasa y colesterol en las arterias, formando placas que pueden romperse y generar coágulos capaces de bloquear el flujo sanguíneo hacia el corazón.

Especialistas advierten que estas manifestaciones pueden presentarse de forma atípica, especialmente en mujeres, adultos mayores y personas con diabetes. Debido a que los síntomas pueden parecer consecuencia delestrés, el cansancio o trastornos digestivos, su identificación suele retrasarse.

Ante cualquier síntoma compatible con un infarto o un cambio repentino e inusual en el estado de salud, la recomendación médica es acudir de inmediato a un servicio de emergencia. La atención temprana reduce el daño al músculo cardíaco y mejora las probabilidades de supervivencia.