WhatsApp dejará de estar disponible desde este 1 de abril en 36 celulares de diferentes marcas como Huawei, Samsung, Apple y LG. Si desde hace años tienes alguno de ellos, será mejor que tomes nota de la lista a continuación porque puede ser que dejes de disfrutar de las herramientas de la aplicación.

La app de Meta continúa añadiendo nuevas funciones como los videomensajes de hasta 60 segundos de duración, la extracción de texto incluido en las imágenes, los 21 emojis nuevos o la programación de llamadas y videollamadas en la app.

Sin embargo, no todos los usuarios podrán disfrutar de esas novedades ya que la aplicación ya no tendrá soporte en algunos celulares que son considerados obsoletos. Esto se debe a que estos equipos, ya no reciben las actualizaciones en sus sistemas operativos y, por tanto, no cumplen con los requisitos que WhatsApp exige.

WhatsApp se despide de estos dispositivos

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus