Tras alcanzar el primer lugar en la categoría de Ingeniería Ambiental, en la Feria Científica de la región de Caguas, con un proyecto que da paso a la creación de papel utilizando como base el sargazo, los alumnos Martín Stella y Patrick Peña buscan elevar el éxito de su propuesta fuera de su terruño.

Para esto, los estudiantes del Colegio Bautista de Caguas, se preparan para emprender un viaje a California para competir en la Feria Científica Internacional (ISEF) a celebrarse en Los Ángeles, del 11 al 17 de mayo.

La investigación “Eco Friendly Fabric: Use of Algae and Seagrass in Paper Production”, aseguraron, representaría un impacto positivo al medio ambiente al evitar la deforestación y, a su vez, contribuiría a reducir el problema de contaminación de las costas en la Isla con sargazo.

PUBLICIDAD

“La inminente situación del sargazo y la pradera marina en las costas de nuestras playas es algo que enfrentamos normalmente como puertorriqueños. Ir a la playa y lidiar con el olor, el sucio y demás efectos causados por la descomposición de estos organismos considerados ‘basura orgánica’ es una situación que necesita resolverse”, dijo Peña.

“En lugar de adoptar esa visión negativa de estos organismos, los vimos como un área de oportunidad y una base de motivación. Este proyecto presenta una solución a muchísimos problemas a los que nos enfrentamos como sociedad como la deforestación y la contaminación ambiental. Esta competencia presenta un foro para nosotros como profesionales, exponiéndonos a una gama de oportunidades y contactos de suma importancia. Además, servirá como la exposición de nuestra idea, que ayudará a que esta se desarrolle y se aplique a mayor escala”, agregó.

Al coincidir con las expresiones de su colega, Stella agregó lo que representa para ellos exponer su proyecto fuera de Puerto Rico.

“Al igual que una oportunidad para compartir mis descubrimientos con todas las personas del mundo y al mismo tiempo, que otros vean una alternativa a este problema que nos afecta a todos. Esperamos que nuestro proyecto pueda ser aplicado como una alternativa a la madera utilizada en la producción de papel hoy día. Reduciendo la talla de árboles para la producción de papel y, a su vez, limpiando las playas con el consumo de los organismos marinos en descomposición sobre nuestras costas”, sostuvo.

Ambos alumnos necesitan ayuda para costear los gastos de viaje y transporte. Aquellos interesados, pueden donar por ATH Móvil en negocios ColegioBautistaCaguas, en la descripción Donativo ISEF. También pueden comunicarse con María Elena Muñoz al correo electrónico cbc.finanzas@cbcaguas.org, o llamando al 787-743 3721.