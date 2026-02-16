Durante la mañana de este lunes 16 de febrero, usuarios de la red social X reportaron fallas en el funcionamiento de la plataforma, de acuerdo con los registros del portal especializado Downdetector.

Durante casi toda la jornada no se registraron fallas relevantes en X, pero en las primeras horas de la mañana de este lunes, los reportes aumentaron de forma repentina hasta superar los 250 en pocos minutos, lo que evidencia una interrupción súbita del servicio.

Los problemas se concentraron principalmente en la conexión con el servidor, seguidos por dificultades en el feed y en el funcionamiento de la aplicación, según la plataforma.

Según la plataforma Downdetector, la anomalía se presentó de manera inusual frente al comportamiento habitual de la red social y se concentró en un corto periodo al inicio del día.

¿Qué fallas reportan los usuarios?

Hacia las 8:40 de la mañana, los reportes de fallas en X se concentraron principalmente en problemas de conexión con el servidor, que representaron el 54 % de las notificaciones registradas. En menor medida, los usuarios señalaron dificultades en la actualización del feed, con un 35 %, y en el funcionamiento general de la aplicación, con un 11 %.

Según Downdetector, esta distribución refleja que la interrupción estuvo asociada sobre todoa fallas en la infraestructura de acceso al servicio,más que a errores aislados dentro de la app.