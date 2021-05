Unos pocos meteoros ocasionados por un famoso cometa serán visibles tarde en la noche del martes (martes para miércoles).

“Esta vez se podrán ver varios meteoros entre las 2:30 a.m. y 5:00 a.m, especialmente si evitamos mirar hacia la Luna. Afortunadamente la Luna estará iluminada en menos de 34%, de modo que no interferirá demasiado en poder apreciar algunos meteoros”, señaló la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

El evento astronómico se debe a que, como parte del recorrido de nuestro planeta alrededor del Sol, la Tierra está pasando por la zona por la cual anteriormente pasó el cometa Halley, lo que ocasionará el avistamiento de algunos meteoros brillantes.

La entidad educativa explicó que los meteoros pudieran aparecer por cualquier parte del cielo, por lo que no habrá que mirar hacia una zona específica del firmamento. Añadió que los observadores en áreas alejadas de la contaminación lumínica tendrán mayor probabilidad de verlos.

Estos meteoros son conocidos como “Eta Acuáridas”, ya que la trayectoria de estos ocasiona que aparenten surgir de la constelación de Acuario, aún cuando serán visibles por cualquier parte del cielo.

La SAC advirtió que la observación de meteoros requiere paciencia, ya que puede haber lapsos de tiempo, a veces extensos, sin que se avisten meteoros. Aunque la mayor actividad se pronostica debe ocurrir de martes para miércoles, no se descarta que unos pocos pudieran ser avistados también de lunes para martes, así como de miércoles para jueves.