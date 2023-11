La empresa Google reveló que comenzará a borrar cuentas de Gmail a partir del 1 de diciembre, en función a una política que manejan.

La empresa Google decidió borrar cuentas para mejorar la experiencia de sus usuarios y, del mismo modo, actualizar sus aplicaciones para evitar posibles colapsos en la red.

Según informó la empresa en el apartado de ‘Políticas de cuenta de Google’, se eliminarán con el motivo de que muchas de estas se encuentran inactivas.

“Una cuenta de Google inactiva es aquella que no se usó en un período de 2 años. Se reserva el derecho de borrar una cuenta inactiva junto con su actividad y datos si no la usas con los productos de Google durante al menos dos años”, escribió la empresa.

¿Qué cuentas se verán afectadas y cuáles no?

Las cuentas que se verán afectadas son las personales. En caso de no querer perderla, y no haya cumplido con el periodo de dos años, lo recomendable es empezar a usarla para que no pierda datos e información importante.

Para evitarlo, puede leer o enviar correos electrónicos, usar Google Drive, compartir una foto, descargar una aplicación, realizar búsquedas en el navegador y mirar videos por YouTube.

“Esta política se aplica a su cuenta de Google personal. Esta no se aplica a ninguna de Google que se haya configurado para usted a través de tu trabajo, institución educativa o alguna otra organización”, subrayó la empresa.

Por eso, si tiene una cuenta personal que no usa hace dos años, a partir del 1 de diciembre de 2023, se comenzarán a borrar. Esto puede afectar la información o correos importantes alojados que tenga en Gmail.

¿Qué sucede si su cuenta está inactiva?

Antes de que su cuenta sea borrada, Google le dará la oportunidad de realizar una acción en ella. Según explica la empresa, se contactarán a través de notificaciones por correo electrónico, y el envío de mensajes a su correo de recuperación.

En caso de que haya borrado su cuenta de Google, así puede recuperarla:

Si por algún error borró su cuenta, la empresa sostiene que puede recuperarla. Debe tener en cuenta que si eso pasó hace mucho no podrá recuperar los datos que tenía.