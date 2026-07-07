El gobernador de Illinois JB Pritzker firmó el lunes una legislación sobre inteligencia artificial inspirada en proyectos similares de California y Nueva York, lo que promueve un esfuerzo por establecer un marco nacional liderado por los estados en lugar de regulaciones federales.

“El Congreso y el presidente deberían estar aprobando una legislación similar, pero hasta ahora no han querido hacerlo, porque muchos están cautivos por intereses especiales que se benefician de que la industria no tenga regulación”, señaló Pritzker antes de firmar el proyecto de ley. “Podemos trabajar juntos para establecer límites sensatos de manera que beneficien tanto a la industria como al público, o podemos permitir que un puñado de actores eluda la rendición de cuentas y traslade los costos y el perjuicio a la gente común. En Illinois hemos elegido nuestro camino”.

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El Proyecto de Ley del Senado 315, también conocido como la Ley de Medidas de Seguridad de la Inteligencia Artificial, incrementa los requisitos de transparencia y rendición de cuentas para los modelos de inteligencia artificial más grandes, es decir, aquellos que generan más de 500 millones de dólares en ingresos anuales y se entrenan utilizando una enorme potencia de cómputo.

El proyecto se suma a la SB-53 de California y a la Ley de Seguridad y Educación de IA Responsable de Nueva York, que fueron firmadas a finales de 2025. En él se establecen nuevos estándares de información sobre la posibilidad de que el modelo de IA pueda usarse para causar daños a gran escala, como brindar a los usuarios ayuda para crear un arma química, biológica o nuclear o para cometer ciberataques.

La proponente en el Senado, la senadora demócrata de Libertyville, Mary Edly-Allen, señaló que es urgente que los estados se protejan contra esos posibles daños.

“No estamos dispuestos a esperar a que el Congreso actúe”, afirmó. “Hay un dicho antiguo: Dale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Pero enséñale a pescar a la IA y quizá vacíe todo el río tratando de averiguar cómo”.

Aunque los tres estados solo representan aproximadamente el 20% de la población nacional, los legisladores calculan que constituyen cerca del 40% del mercado de IA de Estados Unidos, lo que en la práctica crea un estándar nacional de facto.

Nuevos límites

La nueva ley exige que los desarrolladores de modelos publiquen un marco de IA que describa cómo el desarrollador identifica y evalúa el “riesgo catastrófico”, definido como la probabilidad de incidentes que podrían causar la muerte o lesiones graves a más de 50 personas o más de 1 millón de dólares en daños a la propiedad.

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También se exigirá a los desarrolladores que reporten cualquier incidente que pudiera causar daño al estado dentro de las 72 horas posteriores a su identificación, o dentro de 24 horas si plantea un riesgo inminente de muerte o lesión física grave.

El proponente del proyecto en la Cámara de Representantes, el representante demócrata de Buffalo Grove, Daniel Didech, sostuvo que los daños que regulará la ley no son teóricos.

“Ya hemos visto el primer tiroteo masivo inspirado por la IA. Ya hemos visto sistemas de IA utilizados para atacar un servicio municipal de agua y drenaje”, afirmó.

También aludió al ejemplo del modelo Mythos de Anthropic, que, según la empresa, era una ciberarma demasiado poderosa como para ponerla a disposición del público. Anthropic respaldó el proyecto de Illinois y varios representantes de la empresa estuvieron presentes en la firma el lunes.

“Toda tecnología transformadora en nuestra historia, desde los automóviles hasta la electricidad y los viajes aéreos, ha aportado enormes beneficios mientras conllevaba riesgos reales, y en cada caso, el gobierno respondió no prohibiendo la tecnología ni adoptando un enfoque de no intervención, sino construyendo salvaguardas, para que la gente común pueda confiar en que estas tecnologías son seguras”, añadió Didech.

La versión de Illinois, similar en la mayoría de sus aspectos a los estándares establecidos en Nueva York y California, añade un requisito —el primero en el país— de auditorías anuales obligatorias realizadas por terceros; la versión de Nueva York solo exigía una única auditoría independiente en el momento en que los desarrolladores alcanzaban el tamaño suficiente para calificar en virtud de la ley.

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Durante el debate en la Asamblea General, la disposición sobre auditorías de terceros fue un punto de fricción para algunos miembros del sector, entre ellos, TechNet, una coalición de ejecutivos tecnológicos de toda la industria.

Seguimos preocupados de que Illinois, en la práctica, exija que actores privados tomen determinaciones altamente subjetivas que requieren el cumplimiento de seguridad de IA sin estándares nacionales establecidos, certificaciones o límites regulatorios claros", dijo Ninia Linero, representante de TechNet, en el comité el 20 de mayo.

OpenAI y Anthropic respaldaron el proyecto durante su trámite en la Asamblea General de Illinois, y fue aprobado con amplio apoyo bipartidista en ambas cámaras; solo cinco senadores republicanos votaron en contra, y en la Cámara fue aprobado por unanimidad.

Aunque los grandes desarrolladores presionaron para establecer un marco federal en lugar de lo que temían que fuera un mosaico inconsistente de regulaciones estatales, Caitlin Niedermeyer, de Asuntos Globales de OpenAI, dijo en abril al comité de IA y Redes Sociales del Senado que OpenAI estaba abierta a un enfoque coordinado liderado por los estados.

“Aunque hemos afirmado muy claramente que el gobierno federal sigue estando bien posicionado para liderar la seguridad de frontera porque tiene los recursos, la experiencia y las instituciones, también vemos con mucha fuerza un papel para Illinois, pero también para California y Nueva York, para realmente liderar el avance de marcos alineados, que creemos que pueden ayudar absolutamente a crear una dirección nacional de facto”, explicó Niedermeyer al comité.

¿Qué se vislumbra en el horizonte de la IA?

Las empresas que la infrinjan estarán sujetas a sanciones civiles impulsadas por la oficina del fiscal general de hasta 1 millón de dólares por la primera infracción y hasta 3 millones de dólares por violaciones posteriores.

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Pero legisladores y defensores dicen que esperan seguir trabajando en el tema de la IA en el futuro. Por ejemplo, Didech identificó la atención médica y la educación como frentes probables que necesitan una evaluación adicional de los riesgos de seguridad pública de la IA.

Scott Wisor, director de políticas de Secure AI, fue uno de los defensores que ayudaron a dar forma al proyecto de Illinois. Contar con una mayor evaluación externa de los riesgos que plantean los modelos y emitir juicios sobre cuándo están listos para su lanzamiento sería el siguiente paso para una mayor transparencia y rendición de cuentas, indicó.

“En este momento, la evaluación en este proyecto de ley es: ¿estás cumpliendo con tu marco de seguridad? Porque supongamos que tienes un marco de seguridad, algo como: ‘Vamos a hacer A, B, C y D’; lo haces, el evaluador lo confirma y, aun así, sigue siendo algo arriesgado tenerlo en el mundo”, comentó Wisor.

“Así que este es un enorme paso adelante, pero creo que hay más que podemos hacer”.

La ley de Illinois entrará en vigor el 1 de enero de 2028.